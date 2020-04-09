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Карантин Коронавірус

Учені склали список необхідних для вживання продуктів на карантині

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Учені склали список необхідних для вживання продуктів на карантині - фото 1

Людям, які зараз перебувають на карантині, необхідно дотримуватися певного харчування, щоб все не відбилося на талії.

За словами дієтолога з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я, професора профілактичної медицини Університету Наварри, доцента Гарвардської школи громадської охорони здоров'я Мігеля Мартінес-Гонсалеса, перебуваючи вдома, люди часто відчувають бажання щось з'їсти. Однак їм необхідно дотримуватися певного харчування, зокрема, середземноморського.

І ще: Чи треба дезінфікувати куплені продукти, аби захиститись від коронавірусу

Учені склали список необхідних для вживання продуктів на карантині - фото 396822

Спеціаліст рекомендує регулярно вживати в їжу фрукти та овочі, хліб з оливковою олією першого віджиму. Декілька разів на тиждень потрібно їсти рибу і яйця, горіхи і сухофрукти.

При цьому важливо забути про фастфуд, солодкі газовані напої, сосиски, ковбаси, смажену картоплю, печиво і десерти на основі молока. На додаток, Гонсалес рекомендує їсти в тиші, вимкнувши телевізор.

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Джерело: thelancet
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