Учені закликали людей відмовитися від пізньої вечері

Дослідження, опубліковане у Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, показує, що пізня вечеря може сприяти збільшенню ваги і підвищенню рівня цукру в крові. Саме тому вони рекомендують не відкладати до останнього цей прийом їжі.

Понад 2,1 мільярда дорослих на планеті мають надлишкову вагу або ожиріння, що підвищує ймовірність діабету і високого артеріального тиску. Деякі дослідження показують, що споживання калорій у кінці дня безпосередньо пов'язане з ожирінням і метаболічним синдромом.

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"Це дослідження проливає нове світло на те, як пізня вечеря погіршує толерантність до глюкози і зменшує кількість спалюваного жиру. Ефект пізнього прийому їжі сильно різниться у різних людей і залежить від їх звичайного часу сну", – говорить автор дослідження Джонатан С. Джун, Доктор медичних наук з Університету медицини імені Джона Хопкінса.

Це показує, що деякі люди можуть бути вразливішими до пізнього прийому їжі, ніж інші. Якщо метаболічні ефекти, які науковці спостерігали при одноразовому прийомі їжі, продовжували відбуватися хронічно, то пізній прийом їжі може привести до таких наслідків, як діабет або ожиріння.

Пізня вечеря спричиняє різкий стрибок цукру в крові

Результати дослідження

Дослідники вивчили 20 здорових добровольців (10 чоловіків і 10 жінок), щоб побачити, як вони засвоювали вечерю, з'їдену о 22:00 у порівнянні з 18:00. Всі добровольці лягли спати о 23:00.

Піковий рівень глюкози після пізньої вечері був на 18% вищим, а кількість жиру, що спалюється за ніч, зменшилася на 10% у порівнянні з ранньою вечерею.

"Ефекти, які ми спостерігали у здорових добровольців, могли б бути більш вираженими у людей з ожирінням або діабетом, у яких вже є порушений обмін речовин", – підкреслили науковці.

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