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Іспанські дієтологи дали кілька порад, які допоможуть швидко схуднути
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Якщо ви хочете за короткий проміжок часу позбутися зайвих кілограмів – прислухайтесь до порад іспанських дієтологів. Вони пропонують внести до свого звичного режиму кілька коректив, які позитивно вплинуть на ваше здоров'я і форму.
На думку фахівців, будь-які дії, метою яких є схуднення, повинні спиратися на три базові принципи: регулярність, здорове харчування, фізична активність. Тим, хто мріє схуднути, вони рекомендують зробити регулярними у своєму житті такі звички.
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Висипатися. Тривалий нічний сон є одним з безкоштовних засобів, що дозволяють схуднути за короткий час. Іспанські експерти радять зробити час відправлення до сну жорстко фіксованим і спати не менше 8 годин. Такий сон пов'язаний зі зниженням апетиту і, відповідно, кількістю, споживаної їжі.
Робити короткі, але інтенсивні вправи. Не потрібно багато бігати – короткі вправи високої інтенсивності, що виконуються два-три рази на тиждень, можуть викликати зміни метаболізму, що дозволяють спалювати більше жиру і скидати вагу. Якщо ви можете додати до цього щоденну прогулянку, то результати схуднення потішать вже через короткий час, стверджують дієтологи.
Їсти більше клітковини. Вона довго перетравлюється, що сприяє довгому відчуття ситості. Особливо ефективні для схуднення продукти, що містять клітковину і воду – вони дозволяють відчувати себе ситим найдовше. Дієтологи звертають увагу на цитрусові.
Практикувати переривчастий пост. Якщо ви готуєте полуденок, спробуйте відмовити від вечері. Ідея полягає в тому, щоб витримати 16 годин без їжі. Дослідження показали, що такий пост, дотримуваний час від часу, дуже ефективний для зниження ваги. Але ми закликаємо спочатку порадитися зі своїм лікарем, адже є ймовірність, що таке "голодування" може принести вам шкоду.
Бережіть себе і будьте здоровими. А також не забувайте прогулюватися на свіжому повітрі. Благо, погода цьому сприяє.
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