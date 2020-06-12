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Дієтолог розповіла, як зробити фастфуд корисним

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Додайте більше зелені і приберіть соуси - фото 1
Додайте більше зелені і приберіть соуси

Фастфуд – надзвичайно популярна серед мільйонів людей по всьому світу їжа. Воно й не дивно, адже вона дозволяє не лише швидко позбутися відчуття голоду, а й добряче поласувати улюбленими, хоча й не дуже корисними продуктами. Експерти розповіли, як зробити швидку їжу корисною.

Дієтолог Олена Соломатіна розповіла рецепт корисного фастфуду. Вона зазначила, що приготувати "шкідливу" їжу, убезпечивши себе від великої кількості трансжирів, цукру і солі, абсолютно не складно.

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"Якщо дуже хочеться бургер, можна взяти цільнозерновий хліб, покласти туди свою котлету нормальної якості і побільше зелені. Можна взяти курячу грудку або індичку. Все це можна загортати у лаваш, знову ж додавши побільше зелені", – розповідає вона.

Фастфуд може бути корисним - фото 409776
Фастфуд може бути корисним

Також вона додала, що картоплю краще запекти у духовці, а не посмажити на пательні. А якщо дуже хочеться морозива, то можна приготувати сорбет у домашніх умовах. Для цього слід змішати в блендері ягоди, йогурт, а потім заморозити суміш.

Але якщо вам все-таки хочеться готового фастфуду, то його теж можна перетворити на корисніший. Наприклад, в бургери потрібно додати побільше зелені і огірків. Якщо дуже хочеться картоплі, краще замовити по-селянськи.

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Джерело: Medikforum
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