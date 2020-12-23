Учені розповіли, як стати щасливішим у 2021 році

Як стати щасливішими у новому році

Традиційно на Новий рік ми бажаємо собі усього найкращого. І здійснитися це все має у наступному році. Але науковці розповідають, що потрібно зробити, щоб стати щасливішими наступного року. Візьміть на озброєння!

Отже, ви хочете у наступному році бути стрункішими, розумнішими й успішнішими? Ви прагнете займатися спортом і частіше телефонувати друзям, а витрачати менше?

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Новорічні обіцянки настільки ж поширені, наскільки ж складно їх дотримуватися. Чи є взагалі сенс ставити такі високі цілі на новий рік, сподіваючись кожного 1 січня втілити їх у життя?

За словами Річарда Райана, міжнародного експерта з мотиваційним досліджень і почесного професора психології в Університеті Рочестера, у будь-якого дослідника мотивації будуть "подвійні почуття" до новорічних бажань.

"Факти показують, що в більшості випадків люди не домагаються успіху", – зауважує він.

У чому проблема більшості новорічних бажань?

Найсумніше те, що більшості людей не вдається здійснити свої бажання з 1 січня. Але це тому, що більшість цих опівнічних рішень радше схоже на тиск ззовні – на спробу мати кращий вигляд, зменшити почуття провини або відповідати стандартам інших. Наприклад, схуднення – одна з найпоширеніших новорічних цілей, якої люди, як правило, не досягають.

Частково причина криється в тому, звідки з'являється ціль. Якщо ваша мета нав'язана зовнішнім тиском, то не варто дивуватися, що ви її не досягнете. "Несправжня" мета не виникає з ваших власних цінностей й інтересів, тож енергія для неї швидко згасає.

Як підвищити ймовірність того, що будь-яке рішення залишиться незмінним?

Крім мети, є кілька ключових елементів для успіху будь-якого рішення, яке ви можете прийняти. По-перше, переконайтеся, що ваша мета дійсно є вашою, а не нав'язаною кимось збоку. Досяжна мета – також не абстрактна. Наприклад, "покращити здоров'я" – не годиться. Натомість поставте ціль "збільшити кількість кроків за день" або "пити достатню кількість води".

І не забувайте про те, що вам має подобатися шлях до здійснення мети. Якщо ж ви нічого не відчуваєте, будьте готовими, що вас вистачить ненадовго.

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