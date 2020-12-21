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Цим знакам Зодіаку не варто планувати весілля в рік Бика 2021
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Багато пар побоюються робити такий важливий крок як створення сім'ї. Зорі пророкують, яким знакам Зодіаку краще почекати з весіллям.
Телець. Рік почнеться складно для пари, в якій є Телець. Цьому знаку не варто планувати весілля на весну і обов'язково потрібно прислухатися до свого партнера. Тоді є велика ймовірність, що весілля в жовтні-листопаді стане початком щасливого сімейного шляху.
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Рак. Варто перевірити свої почуття, перш ніж робити відповідальний крок. Якщо ж сумнівів немає, будь-який місяць року буде вдалим для весілля.
Лев. Не найсприятливіший рік для вступу в шлюб, але і не критичний. Лев зможе успішно створити сім'ю в цьому році, якщо буде готовий піклуватися про дружину або чоловіка так само добре, як і про себе. В іншому випадку весілля краще це перенести.
Стрілець. Зорі не рекомендують одружуватися і виходити заміж у 2021-му році представникам цього знаку. Особливо, якщо це поспішне рішення або мало часу на підготовку. Якщо поставитися до створення сім'ї серйозніше і трохи почекати, вже наступного року можна обмінятися обручками з великим успіхом.
Риби. Цьогоріч Риб чекають серйозні потрясіння в стосунках і іспит на міцність пари. Якщо вдасться пройти випробування, то вже до кінця року можна подумати про весілля, але провести церемонію вже в наступному, 2022-му році.
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