Як запобігти емоційному вигоранню на роботі

Кінець року, пандемія коронавірусу та величезна кількість справ не допомагають підтримувати хороший настрій на роботі. Тому розповідаємо, що робити, що уникнути емоційного вигорання.

Якщо останнім часом ви постійно відчуваєте моральну та фізичну втому, а улюблені справи й зовсім не викликають інтерес, то пора потурбуватись про себе. Це можуть бути симптоми емоційного вигорання, коли все дратує і не має сенсу. У таких випадках варто звернутись за допомогою до експертів, а ми поділимось простими порадами, як запобігти такому стану.

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Як уникнути вигорання на роботі:

Влаштовуйте перерви. Навіть невеличка пауза під час робочого процесу допомагає підняти продуктивність у кілька разів.

Навіть невеличка пауза під час робочого процесу допомагає підняти продуктивність у кілька разів. Мисліть позитивно. Наприкінці робочого дня варто відмовитись від звички злитись на колег чи керівництво, адже краще згадувати хороші моменти, а не зациклюватись на негативі.

Зменште кількість стимуляторів бадьорості. Надмірне вживання кави, солодощів та енергетиків точно не допоможе почуватись краще, а от прогулянки, спорт, медитація та йога можуть врятувати від напруги.

Надмірне вживання кави, солодощів та енергетиків точно не допоможе почуватись краще, а от прогулянки, спорт, медитація та йога можуть врятувати від напруги. Більше спілкуйтесь з колегами. Якщо у колективі всі люди поважають та підтримують один одного, то й ефективність збільшується. Не кажучи вже про здорову та приємну робочу атмосферу.

Якщо у колективі всі люди поважають та підтримують один одного, то й ефективність збільшується. Не кажучи вже про здорову та приємну робочу атмосферу. Визначтесь з пріоритетами. Варто розуміти, що не можна засипати себе роботою лише для того, щоб тікати від світу. Справжнє життя існує і за межами офісів.

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