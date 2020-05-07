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Учені розповіли, як спати 5 годин і висипатися
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У вас теж є знайомі, які умудряються висипатися за лічені години? Учені вирішили вивчити це питання, адже усі ми знаємо, що дорослій людині для повноцінного відпочинку потрібно 7-8 годин сну. Отже, що дає можливість певній категорії людей висипатися усього за 5 годин?
У світі існує невеликий відсоток людей, яким для того, щоб виспатися вистачає всього декількох годин. При цьому вони почуваються бадьорими і здатні вести активний спосіб життя.
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Як з'ясувалося, дякувати за це люди повинні мутації гена hDEC2, який стежить за тим, скільки людині відпустити часу на відпочинок і як скоро вона повинна прокинутися.
Ін-Хуей Фу, професор неврології в Університеті Каліфорнії, вважає, що у майбутньому така мутація трапиться і у решти людства. Ми навчимося контролювати свій режим сну. При цьому професор не знає точно, які наслідки має подібна мутація на загальне здоров'я людини і чи не завдає мала кількість сну шкоди організму.
Традиційно вважається, що для повноцінного відпочинку дорослій людині необхідно спати не менше шести годин. В ідеалі нічний відпочинок повинен тривати вісім годин. У процесі сну людина не просто відпочиває, вона засвоює і переробляє набрану за день інформацію. При цьому активізується її імунітет. Помічено, що якщо організм не отримує можливості повноцінно виспатися, то свідомість втрачає ясність, а нервова система перенапружується. Це загрожує стресами і зривами.
Раніше співробітники Единбурзького Університету (Шотландія) і Університету Людвіга-Максиміліана (Мюнхен, Німеччина) з'ясували, що підвищена сонливість – це не тільки наслідок перевтоми. Як виявилося, багато хто з нас недосипає, оскільки на повноцінний сон кожній людині потрібна певна кількість часу, обсяг якого закладається на генетичному рівні.
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