Науковці розповіли, чому вам постійно хочеться спати: несподівані причини

Якщо ви погано спали цілу ніч, а вранці почуваєтесь втомленими та сонними – це нормально, адже поліпшити стан можна за допомогою якісного відпочинку. Але якщо спати хочеться весь день без видимих ​​на це причин, варто сходити до лікаря, тому що постійна сонливість може вказувати на низку проблем.

Зверніть увагу на сигнали, які подає ваш організм, адже постійне бажання спати може свідчити про наявність серйозних проблем.

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Дефіцит вітаміну D

Дефіцит цього вітаміну може впливати на якість сну, а також викликати втому протягом дня. Щоб поповнити його запас в організмі вживайте якомога більше риби (лосось, тунець, сардини), яєць, яловичої печінки, а також більше часу проводьте на сонці. Можете влаштовувати собі прогулянки на балконі під час карантину.

Дефіцит заліза

Дефіцит заліза призводить до зниження рівня гемоглобіну. Дослідження свідчать, що дефіцит цього елемента у крові може привести до порушень сну. Здайте кров на аналізи, щоб виключити цю причину.

Іноді слід здати аналізи, аби виявити проблему

Проблеми з ендокринною системою

Так, гормональний дисбаланс також може викликати постійну втому та сонливість. Якщо ви відчуваєте, що проблема може бути в ендокринній системі – не затягуйте прийом у фахівця.

Цукровий діабет

У здорової людини, коли цукор надходить у кров, він перетворюється на енергію. У хворої на цукровий діабет організм не отримує достатньо "палива", тому він може відчувати втому і сонливість. Здайте кров на цукор, щоб виключити і цю причину.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте проходити огляд у лікарів, аби усунути проблему на старті її розвитку.

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