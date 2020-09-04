Учені розповіли, коли припадає пік продуктивності жінок на роботі

Також жінки краще справляються з роботою по змінах

Науковці Університету Пенсільванії провели дослідження та виявили, на який час припадає пік продуктивності жінок. Розповідаємо, коли потрібно братися за складну роботу та чому представниці прекрасної половини людства краще за чоловіків справляються з роботою по змінах.

Наукове спостереження дозволило виявити, що пік продуктивності жінки демонструють вранці, коли у чоловіків, навпаки, через сонливості ще тільки відбувається "розгойдування".

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Також спостереження показало, що жінки краще за чоловіків справляються зі змінною роботою, адже у них по-іншому встановлений внутрішній годинник. Так, прекрасна половина людства більш підготовлена до порушень циркадних ритмів, через що краще справляється з джетлагом.

Цікаво, що жінки виявляють більшу активність у першій половині дня, і це дуже схоже на малюнок добової активності у дітей.

Пік продуктивності жінки припадає на першу половину дня

Цей феномен може бути пов'язаний з материнським інстинктом, як вважають автори дослідження. Стійкість до негативних наслідків порушень циркадного ритму вкупі з поліпшенням якості сну навіть при дисбалансі звичного режиму дня дозволяє жінкам адаптуватися до частих пробуджень малюків ночами протягом тривалого періоду. Саме тому мами краще проходять через цей етап в житті дітей, ніж татусі, особливо якщо батьки ділять нічні обов'язки порівну. Дослідження показало, що ця робота все-таки призначена для жінок.

Генетичний хронотип визначає приналежність людини до категорії "сов" або "жайворонків". Жінки частіше виявляються саме жайворонками. Такі висновки вчені з Пенсільванії зробили під час дослідження за участю понад 53 000 людей. Воно показало, що вік і стать впливають на роботу внутрішнього годинника.

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