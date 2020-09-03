З ким потрібно ділитися мріями, щоб вони здійснилися: відповідь учених

З ким ділитися мріями, аби вони здійснилися

Якщо ви хочете здійснити свою мрію або ж досягнути успіху у чомусь – потрібно поділитися бажаннями з іншими. Учені розповіли, кому ж слід довірити найзаповітніше, аби все вдалось!

Досягти своєї мети якнайшвидше можна, якщо розповісти про неї людині, яка стоїть вище за статусом. До такого висновку прийшли дослідники з Університету Огайо. Науковці стверджують, що бесіди з рівними та близькими людьми в цьому випадку не надто ефективні.

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З точки зору психології, схема працює надзвичайно просто: якщо про ваші плани почує людина, якою ви захоплюєтеся, то ви докладете значно більше зусиль для досягнення мрії.

Учені провели кілька експериментів, щоб розібратися в темі. У першому випадку вони проаналізували кар'єрний ріст людей і з'ясували, що досягнення цілей пов'язане з тим, чи ділиться людина своїми планами з тими, хто займає вище положення.

Ідеями діліться з людьми, яких вважаєте авторитетними для себе

Інший експеримент проводили серед студентів: протягом семестру вони повинні були отримати певні оцінки. У результаті найкраще із завданням впоралися ті, хто поділився цілями з шанованими ними людьми.

Тож, якщо хочете досягнути бажаного успіху, – діліться задумами та ідеями з тими людьми, якими захоплюєтесь та вважаєте їх авторитетними!

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