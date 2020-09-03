Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

З ким потрібно ділитися мріями, щоб вони здійснилися: відповідь учених

  • 23
З ким ділитися мріями, аби вони здійснилися - фото 1
З ким ділитися мріями, аби вони здійснилися

Якщо ви хочете здійснити свою мрію або ж досягнути успіху у чомусь – потрібно поділитися бажаннями з іншими. Учені розповіли, кому ж слід довірити найзаповітніше, аби все вдалось!

Досягти своєї мети якнайшвидше можна, якщо розповісти про неї людині, яка стоїть вище за статусом. До такого висновку прийшли дослідники з Університету Огайо. Науковці стверджують, що бесіди з рівними та близькими людьми в цьому випадку не надто ефективні.

Це цікаво: Простий тест на особистість: подивіться на картинку та дізнайтесь свою сильну сторону

З точки зору психології, схема працює надзвичайно просто: якщо про ваші плани почує людина, якою ви захоплюєтеся, то ви докладете значно більше зусиль для досягнення мрії.

Учені провели кілька експериментів, щоб розібратися в темі. У першому випадку вони проаналізували кар'єрний ріст людей і з'ясували, що досягнення цілей пов'язане з тим, чи ділиться людина своїми планами з тими, хто займає вище положення.

З ким потрібно ділитися мріями, щоб вони здійснилися: відповідь учених - фото 423572

Ідеями діліться з людьми, яких вважаєте авторитетними для себе

Інший експеримент проводили серед студентів: протягом семестру вони повинні були отримати певні оцінки. У результаті найкраще із завданням впоралися ті, хто поділився цілями з шанованими ними людьми.

Тож, якщо хочете досягнути бажаного успіху, – діліться задумами та ідеями з тими людьми, якими захоплюєтесь та вважаєте їх авторитетними!

Читайте також: Як перестати весь час відволікатися на телефон

Джерело: Science Daily
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
  • 01 вересня, 17:07
  • 913
ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
  • 31 серпня, 11:20
  • 5704
Чоловічі сорочки: модні моделі для стильних образів на кожен день
  • 30 серпня, 20:22
  • 221
Загрузка...
Новини