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Учені розповіли, чому з віком так складно скинути зайву вагу
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Знання про те, як на людську жирову тканину впливає вік, довгий час визначалися численними дослідженнями на мишах. Дослідники зі Швеції вперше змогли провести проспективне дослідження на людях, яке дає нове розуміння того, як наші жирові клітини знижують метаболізм ліпідів з віком.
З віком в органах відбувається безліч змін, які впливають на фізіологічну функцію. Більш ранні дослідження на мишах показали, що макрофаги в жировій тканині починають розкладати норадреналін, гормон, який стимулює ліполіз (розщеплення ліпідів).
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Протягом тривалого часу вважалося, що у людей є подібний механізм, але нове дослідження показує, що вікові зміни в жировому обміні людини діють по-іншому. Замість макрофагів, які є типом імунних клітин, самі жирові клітини розкладають норадреналін з віком.
"Ми були здивовані, побачивши таке розходження між тваринами і людьми, – говорить Мікаель Райден, старший консультант і професор клінічних та експериментальних досліджень жирової тканини в Karolinska Institutet і один зі старших авторів статті. – Попередні дослідження на мишах правильні, але було важко виконати аналогічну роботу на людях, оскільки вам потрібні проспективні дослідження, які відстежують тих же людей з плином часу. Ми виявляємо, що ліполіз у жировій тканині з часом знижується. Ці зміни, очевидно, також не залежать від менопаузи або вагітності. Вони просто є результатом старіння".
Розщеплення жиру впливає на функцію організму
Нижча швидкість ліполізу може сприяти збільшенню ваги і накопичення жиру в інших тканинах. Наприклад, атеросклероз може бути результатом цього процесу, а також змін у здатності організму справлятися із застудою і голодом. Результати дослідження також цікаві з точки зору суспільної охорони здоров'я щодо ожиріння – зростаючої проблеми, яка робить людей вразливими до багатьох захворювань.
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