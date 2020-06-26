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Кілька простих порад, які допоможуть схуднути без усіляких дієт
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Принцип схуднення простий: скорочення споживаних калорій зі збільшенням фізичної активності. Німецькі фахівці дали кілька порад, які допоможуть вам схуднути без необхідності дотримуватися дієти.
Дотримуйтесь цих правил і ваша фігура буде вам вдячна!
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Вживайте складні вуглеводи. Щоб домогтися схуднення, потрібно почати їсти менше ніж зазвичай. Ваш традиційний раціон слід зменшити на 150-300 кілокалорій на день. Спеціалісти радять вживати складні вуглеводи: вони довго перетравлюються, дають тривалу ситість, постачають мозок енергією, не викликають сплесків рівня цукру в крові.
Відповідними джерелами потрібних вуглеводів є вівсяна крупа і вівсяні висівки, гречка, кіноа, амарант, овочі.
Готуйте зі свіжих продуктів з високим вмістом клітковини і білка. Одна з найкращих порад – перестати вживати оброблену їжу, а натомість готувати самим. Краще за більшість дієт працює харчування, багате овочами і білком. Рослинні і тваринні білки підвищують метаболізм, довше зберігають почуття насичення, вимагають від організму більше енергії на своє розщеплення. Крім того, вони необхідні для підтримки м'язів, що важливо для спалювання жиру.
"Корисно поєднувати рослинні (тофу, сочевиця, соєві пластівці, гарбузове насіння, мигдаль і т. д.) і тварини джерела білка, такі як нежирний сир, білі сорти сиру (моцарела), яйця, нежирна курка, яловичина", – рекомендують експерти.
Їжте корисні жири. Ваш раціон повинен складатися на 30 відсотків з корисних жирів. Вони забезпечують контроль гормонального балансу, сприяють виробленню тестостерону, що позитивно впливає на стан м'язової маси. Тим, хто хоче схуднути, рекомендуються авокадо, мигдаль, мигдальна олія, волоські горіхи, лляна, оливкова олії, насіння льону та чіа, жирна риба – всі вони містять потрібні організму омега-3.
"Уникайте трансжирів і занадто великої кількості насичених жирних кислот, що містяться у ковбасах, жирному м'ясі і жирних сирах, пальмовій олії, випічці і солодощах", – поділилися медики.
Пийте достатньо рідини. Адекватне зволоження має важливе значення для підтримки життєвих сил, регенерації м'язів. Німецьке товариство харчування (DGE) рекомендує дорослим людям пити не менше 1,5 літра на день. Для схуднення важливо уникати напоїв, що містять калорії, – перш за все, пакетованих соків, газованих напоїв. Розподіл споживання рідини протягом дня також грає роль: тіло поглинає тільки 0,2 літра рідини на годину.
Спіть не менше 7 годин. Тривалість сну має велике значення, якщо стоїть завдання схуднути. Коли людина спить менш як сім годин, її організм виробляє і пригнічує різні гормони, що визначає активність метаболічних процесів. Так, знижується вироблення гормону ситості лептину, виділяється більше гормону стресу кортизолу, що викликає затримку води в організмі, пригнічує вироблення тестостерону, необхідного для росту м'язової маси.
Вчіться їсти інтуїтивно. Чи є для вас оптимальним триразове або п'ятиразове харчування протягом дня, вирішуйте самі. Головне правило: їжте, коли дійсно голодні, не використовуйте їжу як засіб втіхи або звичку.
"Навчіться правильно сприймати сигнали організму, це невід'ємна частина довгострокової втрати ваги і підтримки стрункості", – заявили фахівці.
Прислухайтесь до свого організму та налягайте на овочі та фрукти, адже влітку гріх не скористатися дарами, які дає нам природа.
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