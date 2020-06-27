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Не моріть себе голодом: найкращі літні продукти, які дозволять схуднути
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Тим, хто хоче схуднути, потрібно робити ставку на продукти з низьким вмістом вуглеводів. Велика кількість цих речовин стомлює травну систему, гальмує обмін речовин, змушує нас відчувати здуття живота, а також швидше накопичувати жир. Розповідаємо, що корисно їсти влітку!
Продукти з низьким вмістом вуглеводів захищають від різких коливань рівня цукру в крові. Влітку вони особливо ефективно допомагають схуднути, не дозволяючи залишатися голодним. Німецькі дієтологи назвали найкращі літні продукти з низьким вмістом вуглеводів, що дозволяють розлучитися з надлишком жиру, накопиченим за час карантину.
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Малина. Кислота, притаманна її смаку, є показником того, що в ній немає великого вмісту цукру, і вміст вуглеводів є низьким. При цьому ягоди багаті мінералами, які активізують метаболічні процеси, – фосфором, магнієм, кальцієм.
Броколі. Унікальна текстура цього рослинного продукту часто змушує нас відчувати, що ми їмо більше, ніж насправді. Броколі містить мало вуглеводів, але водночас забезпечує організм вітамінами А і С, фолієвою кислотою, кальцієм: ці речовини добре відомі як природні спалювачі жиру.
Грецький йогурт. Найкраща літня закуска, якщо ви відчуваєте себе трохи голодним, але хочете уникнути непотрібних вуглеводів. Продукт забезпечує ситість, не підвищуючи рівень цукру в крові.
Авокадо. Плоди повні клітковини, корисних жирів, містять мало вуглеводів і цукру. Збризніть половину авокадо оливковою олією, лимоном, приправте морською сіллю – отримаєте один з найкращих здорових перекусів: ситних, але таких, що абсолютно не заважають схуднути.
Болгарський перець. Завдяки низькій калорійності, великому вмісту клітковини, малому вмісту цукру (всього 5%) він по праву вважається дієтичним продуктом. До того ж перець – джерело потужних антиоксидантів. Аскорбінової кислоти в ньому більше, ніж в чорній смородині або лимоні, вітаміну А – не менше, аніж у моркві.
Фісташки. Дуже добре підходять в ролі перекусу між основними прийомами їжі. Вони надзвичайно багаті білком, містять низку корисних жирів, клітковину і при цьому відрізняються низьким глікемічним індексом.
Огірки. Складаються майже на 97 відсотків з води, допомагають нам залишатися ситими протягом тривалого проміжку часу.
Оливки. Оптимальний літній варіант, якщо потрібно скоротити вуглеводи, але одночасно дати організму важливі, корисні жири.
Абрикоси. Порція у 100 грамів містить усього близько 4 грамів вуглеводів і 17 калорій. Продукт є одним з найкращих літніх джерел харчових волокон і корисний навіть діабетикам.
Намагайтесь влітку налягати на овочі та фрукти і ви зауважите, що ваша форма повертається у норму. Головне у цьому ділі – знати міру та не намагатися закидатися відрами абрикосів і малини.
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