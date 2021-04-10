Учені розповіли, чому потрібно нарешті відмовитися від нічних набігів на холодильник

Науковці з університету Північної Кароліни під керівництвом доцента кафедри психології Сонхі Чо вивчали зв'язок між харчовою поведінкою і працездатністю людини. У першу чергу розглядалася звичка їсти перед сном.

У дослідженні, яке тривало 2 тижні (10 робочих днів), брали участь 97 працевлаштованих жителів США. Щодня вони відповідали на низку питань: зокрема, вранці вони оцінювали свій фізичний і емоційний стан. Після закінчення робочого дня вони звітували про обсяг виконаних завдань, а перед сном повідомляли про свою останню на цей момент трапезу, пише APA.

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"Відомо, що інші види поведінки, пов'язані зі здоров'ям – такі як сон або вправи – впливають на нашу роботу. Але раніше ніхто не показував короткострокові наслідки нездорового харчування", – розповів Сонхі Чо.

Учасники експерименту їли різну їжу, і, в тому числі ту, що заведено називати нездоровою: висококалорійну, жирну, солону і так далі, а також іноді вживали алкоголь. Дехто навіть їв вночі.

Зіставивши з відповідями на інші питання, вчені встановили, що люди з "поганими харчовими звичками" частіше говорили про фізичні проблеми наступного ранку: головний біль, біль у животі або діарею. Для багатьох з них виявилося характерне емоційне напруження через почуття провини та сорому. Своєю чергою фізичний і емоційний аспекти впливали на роботу: виконувати її було значно важче.



Пізня вечеря може негативно вплинути на вашу продуктивність наступного дня

Разом з тим працівники, які володіли стійкою психікою та вміли самостійно справлятися зі стресом, не відчували емоційних проблем. Більш того: фізичні наслідки нездорового харчування у них або були відсутні, або були дуже слабкими.

У результаті вчені прийшли до висновку, що нездорове харчування може вплинути на продуктивність праці. Однак у цілому дослідження не закінчено – на наступних етапах планується розглянути зв'язок з алкоголем детальніше, вивчити денні харчові звички, приділити особливу увагу кофеїну та цукру. Їх також цікавить питання про позитивний ефект шкідливої ​​їжі: в яких випадках вона дозволяє справлятися зі стресом.

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