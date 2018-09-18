Учені розповіли, чому бути "совою" шкідливо для здоров'я

Лягати спати пізно вночі та прокидатися після полудня не тільки необачно (особливо якщо ви хочете бути залученими у соціальне життя), але ще й дуже шкідливо. Нижче – список причин, чому все-таки варто переглянути свої звички і лягти спати раніше.

Від нічного життя підвищується тиск

Дослідження 2013 року показало, що у "сов" на 30% частіше діагностується підвищений тиск, ніж у тих, хто звик вставати рано. Навіть коли дослідники контролювали кількість та якість сну учасників, результати не змінювалися. На думку вчених, це пов'язано з тим, що люди, які ведуть нічний спосіб життя, часто віддають перевагу нездоровому харчуванню і мало рухаються. Крім того, на тиск впливає стрес – як фізичний, так і психологічний.

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"Совам" складно знайти час для спорту

Совам складніше знаходити час для спорту / Business Insider UK

Учені з'ясували: люди, які визначають себе як "сов", проводять більше часу в сидячому положенні, ніж "жайворонки". Їм також складніше знайти час для тренувань і дотримуватися графіку занять. При цьому учасники дослідження не були ледачими: це були дорослі люди, які в середньому 83 хвилини на тиждень займалися активною діяльністю. Однак пізні підйоми та нічний спосіб життя робили тренування важчими. Що вже говорити про "сов", які здебільшого не ведуть активний спосіб життя. Багато фітнес-експертів впевнені: оптимальний час для тренувань для всіх різний, в тому числі він залежить від графіка і переваг людини. Але ранкове тренування має низку переваг – воно дає енергію на весь день, і його не доведеться скасовувати, якщо протягом дня навалиться багато справ.

Пізня вечеря може призвести до набору зайвої ваги

Сови часто переїдають / Health Magazine

Якщо ви лягаєте спати о третій годині ночі, швидше за все, ви вечеряєте близько опівночі. А це, у свою чергу, веде до проблем з обміном речовин. Деякі експерти вважають, що прийом їжі в темний час доби порушує природний нічний період голодування, що може заважати організму спалювати жир. Згідно з дослідженням, "сови" часто споживають більше калорій у день, ніж "жайворонки". Можливо, причина в тому, що у втомленої людини слабшає воля, і його тягне на нездорову калорійну їжу.

Підвищується ризик розвитку цукрового діабету

Деякі дослідження показують, що опівнічники частіше хворіють на діабет 2-го типу, ніж ті, хто дотримується режиму. Це може бути пов'язане із зайвою вагою, шкідливими звичками і нестачею сну, але експерти також вважають, що і сам пізній відхід до сну порушує метаболізм.

"Сови" мало сплять

Через те, що робочий день в більшості компаній починається о дев'ятій ранку, ті, хто звик лягати о третій годині ночі, швидше за все, живуть в перманентному недосипі. Деякі намагаються "доспати" у вихідні, але це не вихід – дефіцит сну не так просто компенсувати, а постійна зміна режиму тільки погіршує самопочуття.

Вчені знайшли зв'язок між депресією і нічним способом життя

Сови часто страждають від депресії / The Guardian

Люди, які постійно засиджуються допізна, більш схильні до депресій і тривожних розладів. Це показало дослідження 2015 року. За спостереженнями вчених, при цьому часто змінюється настрій протягом дня, причому – що не дивно – вранці він особливо поганий. Нещодавно з'ясувалося, що людям, які ведуть нічний спосіб життя, гірше вдається контролювати власні емоції. Їм складніше, ніж "жайворонкам", міняти свою думку про що-небудь (наприклад подивитися на проблему з іншого боку).

Нічний спосіб життя часто йде у зв'язці з алкоголем і курінням

Люди, які постійно ведуть активний спосіб ночами, схильні до більшого вживання тютюну і алкоголю, ніж ті, хто лягають рано. Звичайно, це стосується не всіх "сов". Буває і навпаки: люди довго не можуть заснути через нікотин і алкоголь, і тому вважають себе "совами".

"Сови" живуть менше, ніж "жайворонки"

Сови живуть менше за жайворонків / KConnect

Довгий час не було зрозуміло, чи достатньо істотні ризики, пов'язані з нічним способом життя, щоб вплинути на тривалість життя. Але недавнє дослідження зробило великий крок у цьому напрямку. Більш ніж півмільйона людей в віці від 30 до 73 років брали участь у дослідженні – воно тривало близько 6,5 років. За цей час вчені з'ясували: ймовірність того, що ті, хто називають себе "совами", помруть раніше за тих, хто вважає себе "жайворонками", становить 10%. "Сови" мали схильність майже до кожної хвороби, на яку їх тестували (діабет, неврологічні проблеми, дихальні розлади та інше). Тепер у дослідників є докази, що нічні посиденьки також пов'язані з ранньою смертністю.

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