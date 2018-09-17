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7 змін у повсякденному житті, які посприяють вашому сну
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Експерти назвали 7 змін, які потрібно зробити в повсякденній рутині для того, щоб ночами добре висипатися.
Від якості сну залежать багато аспектів здоров'я, починаючи від нормальної роботи імунітету і закінчуючи здоровою молодою шкірою.
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Снідайте протягом 30 хвилин після пробудження. Сніданок особливо важливий, якщо ви прокидаєтеся і ваша нервова система перебуває в режимі виживання. Навіть помірний сніданок на кшталт 8 горішків мигдалю і двох слив може бути достатнім для нормального запуску метаболізму і стабілізації рівня цукру в крові.
Ніякого кофеїну після 15:00. Кофеїн повторює ефект адреналіну. Він зберігає бадьорість і підтримує режим виживання, який вимикає периферичну нервову систему і сон. Саме тому після кави ми не можемо заснути.
Технологічні перерви кожні 90 хвилин. Через кожні півтори години відволікайтеся від сучасних засобів технологій, включаючи комп'ютер, смартфони та телевізори. Це допоможе заспокоїти нервову систему та підготувати її до переходу в стан сну.
Вставайте з крісла кожну годину. Фізичні рухи допомагають нам виробляти хімічну речовину аденозин, яка стимулює сонливість та забезпечує вироблення мелатоніну. Якщо ви не рухаєтеся, то сонливість може і не настати. А чим більше рухів робите, тим це корисніше.
Відволікайтесь від роботи до відходу до сну. Якою б роботою ви не займалися у вечірній час, свідомість краще звільнити від усіх тривожних думок і налаштувати на режим відпочинку.
Приберіть годинник. Якщо поруч з ліжком стоїть годинник, то прокидаючись ночами, ви починаєте болісно підраховувати, скільки вам ще залишилося до того, як пролунає дзвінок будильника. Нехай це питання не буде приводом для стресу і тривог, і після пробудження вночі ви зможете більш спокійно засинати.
Створіть безпечну зону. Пам'ятайте про поради традиційної китайської медицини – за кілька годин до відходу до сну найкраще знизити тиск стресу, зменшити показники адреналіну, відновити баланс імунної системи і підготувати організм до сну. Слід починати це робити в період від 21 до 21:30. Відмовтеся від використання технологій, перегляду новин. Почитайте що-небудь розслабляюче, якщо можливо, не підтримуйте стресових діалогів.
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