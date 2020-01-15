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Учені розповіли, чим ще загрожує емоційне вигорання
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У працівників, які зіштовхнулися з емоційним вигоранням, на 20% частіше розвивається миготлива аритмія (фібриляція передсердь) у порівнянні з тими, хто не працює до останнього. Такими є результати дослідження, проведеного американськими кардіологами.
Фахівці спостерігали за здоров'ям 11 тисяч людей понад 20 років. До вибірки потрапили люди зрілого віку (у середньому – 57 років), у яких вимірювали параметри здоров'я серцево-судинної системи: тиск, вміст холестерину та глюкози в крові, наявність хвороб серця, особливості електрокардіограми.
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За час спостереження фібриляція передсердь розвинулася у 2220 людей – майже у кожного п'ятого учасника дослідження.
Ученим були відомі і дані про емоційний стан випробовуваних. Учасники заповнювали опитувальники, які дозволили оцінити ступінь емоційного вигорання як за фізіологічними ознаками (втома, сонливість, порушення уваги), так і за емоційними (роздратованість, зниження лібідо, відчуття безнадійності).
Дослідники враховували й інші чинники – такі, як наявність психічних розладів, прийом антидепресантів, стать, вік, зріст і вага, фізична активність, шкідливі звички та рівень освіти.
У людей з високими балами за шкалою вигоряння ризик розвитку миготливої аритмії виявився на 20% вищим, ніж у людей з низькими балами. У тих, хто приймав антидепресанти, цей ризик був вищим на 21% в порівнянні з тими, хто не потребував ліків.
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