Учені заявили, чим корисно дивитись фільми

Науковці підготували приємні новини для кіноманів, адже відвідування кінотеатрів позитивно впливає на здоров'я. Детальніше читайте далі.

Британські дослідники з Університетського коледжу Лондона. дійшли до висновку, що перегляд фільмів приносить таку ж користь, як і легке тренування у залі.

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Це підтвердив експеримент за участю 51 глядача, які переглядали стрічку "Аладін" зі спеціальними сенсорами. Вони відстежували реакцію шкіри та серцебиття на фільм. Також була контрольна група за участю 26 добровольців, які читала книжки у спокійній атмосфері.

Під час перегляду фільму серцебиття людини пришвидшується. Результати показали, що глядачі близько 45 хвилин провели у корисній для серця зоні серцебиття (для людей у віці 30 років це від 96 до 160 ударів за хвилину). Нормою ж вважається 100 ударів за хвилину, які можна відстежити у стані спокою. Такий же ефект приносять і легкі фізичні навантаження.



Річ у тому, що організм реагує на події на екрані та посилає сигнали у мозок. Таким чином ще й зміцнюється серцево-судинна система і покращується зосередження уваги.

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