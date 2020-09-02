Учені назвали основні риси, притаманні супердовгожителям

Ці риси свідчать про те, що перед вами супердовгожитель

Люди, які претендують на звання супердовгожителів, мають певні відмінні риси. Принаймні про це свідчать дані науковців зі США. Розберімось, що вони мають на увазі та на що слід звернути увагу.

Американський вчений-невролог Бредфорд Дикерсон з Массачусетської загальної лікарні в Бостоні і керована ним група дослідників вже кілька років вивчають особливості людей, які є супердовгожителями. До цієї категорії фахівці зараховують людей віком від 70 років і старше, які мають розумові чи фізичні можливості, які характерні людям молодшого віку.

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Аналіз даних, зібраних під час спостережень та експериментів за участю таких людей, дозволив вченим зробити кілька висновків про властиві їм здібності й особливостях.

В одному з випробувань взяла участь група з 81 здорового добровольця віком від 60 до 80 років і група з 41 добровольця віком від 18 до 35 років. Усім учасникам шість разів зачитували список, що складається з 16 слів-іменників. Через двадцять хвилин респондентів попросили пригадати якомога більше слів. Виявилося, що люди з категорії супердовгожителів володіють неабиякою здатністю до запам'ятовування.

"Середньостатистична літня людина в такому експерименті може згадати дев'ять або менше слів, натомість супердовгожителі згадують чотирнадцять і більше слів. Їх результати можна порівняти з результатами учасників молодшої вікової групи", – розповіли дослідники.

Супердовгожителі проявляють неабияку здатність до запам'ятовування

Подальше вивчення проблеми із застосуванням технології МРТ-сканування мозку показало: люди з-поміж супердовгожителів володіють розвиненішими частинами головного мозку, пов'язаними з емоціями, розумом і реакціями на стрес. Чим товща була ця частина мозку в учасників, тим краще вони проходили тест на пам'ять.

Іншою відмінною рисою супердовгожителів, поміченою науковцями, є їхнє ставлення до всього нового. Люди поважного віку схильні до консерватизму, їм важко залишати зону комфорту – якщо рішення якоїсь задачі стає для них важким, вони легко відмовляються від спроб отримати потрібний результат.

Але ті, хто схильний жити особливо довго, чинять інакше – вони із задоволенням цікавляться усім новим і готові терпіти дискомфорт, щоб оволодіти новим для них навиком (наприклад, проявляють завидну завзятість при навчанні грі на музичному інструменті, роботі з гаджетами, вивченні іноземної мови).

Супердовгожителів вирізняє прагнення до вивчання чогось нового

"Супердовгожителі відрізняються тим, що легко виходять зі своєї зони комфорту, причому найчастіше роблять це заради цікавих для них знань і умінь, попри можливі труднощі. Можливо, саме пошуки вирішення нових завдань, які людина постійно ставить перед собою, і є ключем до збільшення тривалості життя", – констатували наукові експерти.

Тож, якщо ваша бабуся або дідусь охоче беруться за смартфон, не бояться вивчати щось нове – є всі шанси, що вони також мають усі шанси стати супердовгожителями.

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