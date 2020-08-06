5 дуже простих звичок довгожителів з Японії

Японія вважається однією з країн, де мешкає найбільше довгожителів, і тут святкування 100 дня народження не є дивиною. Тому розповідаємо про основні звички японців, які гарантують тривале життя.

Японці опинились у списку довгожителів не лише через генетичні особливості, а й через стиль життя. Тому можна виділити кілька корисних звичок, які варто перебрати і собі, щоб бути довше молодим та здоровим.

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Більше морепродуктів. Для раціону японців є нормальним акцент саме на морепродукти, які мають вдосталь білків та небагато насичених жирів. Тому не дивно, що в цій країні найнижчий рівень серцево-судинних недуг.

Водорості – теж смачно . Вони багаті на йод, залізо, мідь, білки, клітковину, омега-3 та антиоксиданти, тому обов'язково мають бути у регулярному вживанні.

– . Вони багаті на йод, залізо, мідь, білки, клітковину, омега-3 та антиоксиданти, тому обов'язково мають бути у регулярному вживанні. Зелений чай. Він не лише один із найкорисніших напоїв, а й здатен з легкістю замінити каву, адже також містить вдосталь кофеїну. Також він зменшує рівень запалень в організмі та позитивно впливає на метаболізм.

Не переїдати . Японці не звикли їсти до моменту, коли на столі нічого не залишається. Для них нормальним є зупиняти трапезу, коли є відчуття насичення на 80%. Це правильно і комфортно, адже голод зникає, а в шлунку нема важкості.

. Японці не звикли їсти до моменту, коли на столі нічого не залишається. Для них нормальним є зупиняти трапезу, коли є відчуття насичення на 80%. Це правильно і комфортно, адже голод зникає, а в шлунку нема важкості. Соціальні зв'язки. Японці вважають обов'язковою частиною своєї культури саме підтримку зв'язків з друзями та родиною. Тому у літньому віці у них краще емоційні та фізичні показники.

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