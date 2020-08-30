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Названо найпростіший спосіб продовжити тривалість життя
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Група наукових співробітників все-таки з'ясували, що фізичні вправи допомагають відновити м'язову тканину і звичайно ж продовжити життя. Для цього достатньо приділяти заняттям спортом усього 15 хвилин!
За словами вчених, цей метод є найдієвішим для того, щоб стати довгожителем. Відзначається, що завдяки настільки невеликому обсягу фізичних навантажень можна продовжити життя відразу на кілька років.
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"Усього лише кілька хвилин фізичних вправ на день можуть зробити величезний вплив на здоров'я людини у довгостроковій перспективі", – констатують автори проєкту.
Фахівці проаналізували дані про фізичні навантаження 140 тисяч людей. Такі отримані дані свідчать про те, що заняття спортом у цілому по 90 хвилин на тиждень протягом цілого року збільшують тривалість життя неактивної людини на три роки. Водночас якщо людина займається спортом по 25 хвилин на день, її життя може подовжиться на чотири роки.
"Ми виявили, що люди, які додали чотири хвилини фізичних вправ до свого повсякденного життя, збільшили свою тривалість життя на 1,7 року", – додатково повідомили дослідники.
Фахівці підкреслили, що підійдуть навіть просто піші прогулянки. Також вони рекомендують короткі пробіжки, катання на велосипеді або ж плавання.
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