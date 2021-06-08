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Учені назвали 2 харчові звички, які сприяють набору зайвої ваги
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Зовсім необов'язково морити себе голодом, якщо ви хочете схуднути. Учені назвали щонайменше 2 харчові звички, які сприяють набору зайвої ваги. Якщо позбутися їх, то є всі шанси позбутися зайвих кілограмів без страждань.
Від порції їжі, яку ви кладете на тарілку, і від того, як швидко ви її їсте, залежить, скільки ви їсте або, можливо, переїдаєте. Детальніше про ці харчові звички розповідає Medikforum.
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Виявилося, ті, хто їли швидше або споживали їжу великими шматками, також зазвичай їли більше їжі.
"Я думаю, що обидва наші основні висновки мають значення для здоров'я і того, скільки ми їмо", – сказала автор дослідження Пейдж Каннінгем, докторант Університету штату Пенсільванія.
Дослідники зібрали 44 чоловіків і жінок на щотижневий обід протягом чотирьох тижнів. Вони давали їм порції макаронів і сиру різного розміру у випадковому порядку. Учені записували страви на відео, щоб оцінити швидкість, з якою учасники їли, а також розмір їх шматочків. Вік учасників дослідження був від 18 до 68 років. Близько двох третин становили жінки. Близько 45% страждали від надмірної ваги або ожиріння.
Швидкість їжі не змінилася при збільшенні розміру порцій. Учасники їли більше, коли їли швидше або споживали їжу великими шматками, а також коли вони їли більше або їли протягом тривалішого проміжку часу. Причина, через яку люди їдять більше, коли вони їли швидше, може полягати в реакції організму на те, як довго їжа залишається у роті людини.
Знаючи, що люди їдять більше, коли їх порції більші, одна рекомендація – знати, які порції ви даєте собі. Людина також може компенсувати споживання більшої кількості енергії або калорій, ніж їй потрібно, вибираючи продукти з меншою кількістю калорій на грам.
Коли змінюють калорійність їжі, знижуючи її на 30%, люди цього не помічають. Вони роблять це, змішуючи більше овочів, використовуючи більше трав і спецій, а також трохи менше жиру, але зберігаючи при цьому високі смакові якості. Люди можуть вносити ці незначні зміни й удома.
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