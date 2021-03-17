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Які три популярні звички насправді шкодять здоров'ю

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Звички, від яких варто відмовитись кожному - фото 1
Звички, від яких варто відмовитись кожному

Не лише куріння та надмірне вживання алкоголю входять до шкідливих звичок, адже навіть доволі популярні "ритуали" можуть не найкраще впливати на самопочуття. Розповідаємо, як не варто робити, щоб мати міцне здоров'я

Польські експерти назвали трійку найпоширеніших звичок, які негативно позначаються на здоров'ї. На перший погляд, такі речі є доволі звичайними, передає Wirtualna Polska.

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Чаювання після трапези. Якщо після їжі вам закортіло випити горня чаю та ще й зі смаколиками, то від цієї ідеї краще відмовитись. Річ у тому, що це заважає організму нормально засвоювати вітаміни та мінерали з продуктів, які ви вже спожили. Також погіршується процес пере творення білків та жирів, уповільнюється метаболізм.

Які три популярні звички насправді шкодять здоров'ю - фото 451893

Сон після їжі. Такий варіант зовсім не підходить людям, які хочуть підтримувати своє тіло у хорошій формі. Адже звичка полежати після трапези гарантує появу зайвих кілограмів, а також неприємні "бонуси" у вигляді погіршення роботу шлунку.

Активна фізична діяльність після їжі. Якщо ви думали, що це допоможе швидше спалити вже отримані калорії, то змушені вас засмутити. Ця звичка також не сприяє нормальній роботі внутрішніх органів, зате може принести розлад шлунку, біль та збій у функціонування травної системи.

Які три популярні звички насправді шкодять здоров'ю - фото 451894

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