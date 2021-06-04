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Дієтологиня розповіла, як схуднути без підрахунку калорій
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Підрахунок калорій – простий спосіб схуднути, але деякі люди не можуть пережити думки про те, щоб сумувати все, що вони їдять. Чи можна схуднути, не рахуючи калорій?
Схуднення – це проста математика – вам потрібно уникати вживання більшої кількості калорій, ніж ви спалюєте. Сигне Сванфельдт, вчена-дієтологиня з Lifesum, провідного світового додатка з харчування, розповідає чи можна схуднути, не рахуючи калорій, пише Medikforum.
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Чи можна схуднути, не рахуючи калорій?
Сигне: "Внісши незначні зміни у свій раціон, ви можете зменшити кількість калорій, не рахуючи їх".
Наприклад, так можна скоротити споживання калорій:
- включати більше овочів у свої страви
- перехід на цільнозернові варіанти
- заміна безалкогольних напоїв на воду
- їсти менше насичених жирів, включаючи масло і вершки
- вживання менше: бідних на поживні речовини, висококалорійних продуктів, багатих цукром, таких як солодощі, печиво та морозиво
Збалансована і різноманітна дієта, багата овочами, фруктами, нежирним білком, цільнозерновими продуктами та корисними жирами, не тільки допомагає схуднути, але і є ключем до вашого загального добробуту.
Втрата ваги – це досить просто, якщо подумати, що вам просто потрібно спалити більше калорій, ніж ви їсте. Вам не потрібно тренуватися, щоб спалювати калорії, ваше тіло спалює калорії, щоб виконувати основні повсякденні дії та функції.
"Вашому тілу постійно потрібна енергія для основних функцій організму, таких як дихання, а також для серця, мозку, легенів і тканин. Ви також спалюєте енергію, виконуючи повсякденні завдання, такі як робота, ходьба і вправи", – наголошує вона.
Тим, хто хоче схуднути, експертка також радить усвідомленіше харчуватися і прислухатися до свого тіла.
"Наші тіла подають нам сигнали, коли нам потрібно їсти, а коли – ні. Щоб краще усвідомлювати ці сигнали, нам потрібно звертати увагу на своє тіло і бути уважнішими під час їжі", – додає експертка.
Схуднути без підрахунку калорій можливо. Але це не означає, що потрібно бездумно напихатися всілякими наїдками. Потурбуйтеся про те, щоб ваш раціон був збалансованим і різноманітним. Особливо враховуючи той факт, що влітку це зробити надзвичайно просто.
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