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Учені навчилися шукати бактерії, що виробляють електрику

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Раніше виявлення таких бактерій було вкрай складним - фото 1
Раніше виявлення таких бактерій було вкрай складним

Бактерії, що виробляють електрику, живуть у середовищах з низькою концентрацією кисню – у шахтах, на дні озер та навіть у людському кишківнику.

Їхні клітини продукують електрони, які переносяться в зовнішнє середовище завдяки так званому позаклітинного перенесення електронів. Згодом вони можуть використовуватися для формування паливного елемента, що генерує електрику.

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Саме так виробляють електрони E. faecalis, лістерії (Listeria monocytogenes) і лактобактерії (Lactobacilli), які беруть участь у ферментації йогуртів. У 2018 році це виявили вчені зі США та Швеції.

Бактерії зможуть виробляти електрику - фото 301338
Бактерії зможуть виробляти електрику

Але проблема в тому, що їх виявлення – складний і дорогий процес: вченим доводиться вирощувати великі партії клітин, а потім руйнувати їх для вивчення білків. Це значно уповільнює розробку нових технологій у цьому напрямку. Однак недавно дослідники з Массачусетського технологічного інституту придумали новий метод сортування й ідентифікації бактерій, що виробляють електрику. Вони створили чип, що нагадує пісочний годинник, який проводить бактерії через канал з електричним полем. У ньому виникає явище, відоме як електрофорез, і частинки зупиняються або відштовхуються у залежності від наявності або відсутності електрохімічної активності. Такий метод дозволяє легко відокремити звичайні бактерії від тих, які вміють виробляти електрику.

Вимірявши напругу, необхідну для маніпулювання бактеріями, і порівнявши її з розміром клітини, дослідники також змогли визначити здатність до поляризації кожної бактерії – наскільки легко клітині виробляти електрику в електричному полі. Бактерії з більш високою поляризацією також були більш активними виробниками електроенергії.

Якщо спостереження вчених щодо поляризації можна використовувати й для інших бактерій, то новий метод зробить бактерії, що виробляють електрику, більш доступними, ніж будь-коли раніше.

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Джерело: sciencealert
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