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Ніколи не відмовляєтесь: які зустрічі продовжують життя

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Зустрічі з близькими зміцнюють здоров'я - фото 1
Зустрічі з близькими зміцнюють здоров'я

Науковці виявили, що таке проведення часу допомагає продовжити молодість та життя. І це не спорт!

Учені з Університетського коледжу Лондона дійшли до висновку, що періодичні і часті зустрічі з близькими та друзями допомагають уповільнити старіння та покращити здоров'я.

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Це підтвердив 4-річний експеримент, у рамках якого експерти відстежували життя понад 7 тисяч осіб віком від 50 років. Виявилось, що найкращі показники здоров'я у тих піддослідних, які вважають, що виконують важливі та корисні справи.

Зустрічі з близькими зміцнюють здоров'я - фото 300444
Зустрічі з близькими зміцнюють здоров'я

До того 74% щасливих та задоволених добровольців щонайменше раз на тиждень зустрічались з друзями та родичами. Також вони ходили до спортзалу, театрів, музеїв або бути членами громадських організацій.

На думку учених, піддослідні з активним життям відчувають значущість власного існування, тому позитивні емоції зміцнюють їх здоров'я, а кожен день приносить радість.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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