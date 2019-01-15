Чому не можна повторно кип'ятити воду

Усім відомо, що кип'ятіння підвищує безпеку води в плані можливого ризику підхопити інфекцію через присутні в ній мікроорганізми. Однак, кип'ятіння змінює склад води, і для приготування того ж чаю фахівці не рекомендують кип'ятити воду повторно.

Лікарі стверджують, що під час кип'ятіння з води випаровуються речовини, в тому числі, кисень. З цієї причини не можна повторно здійснювати цей процес для приготування чаю. Краще віддати перевагу свіжій воді, в якій багато мінеральних компонентів і кисню, а отже, більше шансів, що якась їх частина збережеться після кипіння. У воді, яка кип'ятилася повторно, не залишається "нічого живого".

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Думки про те, що воду не можна кип'ятити повторно, дотримується і американський фізіолог Бренда Дейві з Політехнічного університету Вірджинії. За її словами кип'ятіння води необхідно, оскільки воно знищує хвороботворні бактерії. Повторне кип'ятіння води, вважає вчена, не принесе шкоди, тільки якщо спочатку вона була чистою. Але, як правило, вода, якою користуються мільйони людей на планеті, так чи інакше має в собі якісь домішки.

Повторне кип'ятіння змінює структуру води – в силу активного випаровування рідини в її залишках підвищується концентрація солей, мінеральних та інших речовин, що само по собі може завдати шкоди здоров'ю, – поділилася думкою Бренда Дейві.

Воду не варто кип'ятити двічі

На користь такої теорії говорять і дані, отримані вченими Гарвардського університету, які проаналізували результати 27 досліджень. У підсумку фахівці резюмували, що повторне кип'ятіння води сприяє збільшенню концентрації фториду, миш'яку, нітратів. Крім того, водопровідна вода, що вживається людьми, містить в собі хлор. Низка наукових фахівців висловлюються про те, що при тривалому кип'ятінні хлор може вступати в реакцію з компонентами інших речовин у воді і утворювати небезпечні для організму сполуки.

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