Учені нарешті "відкрили ключ до щастя", і він не такий, як ви очікували

Ви коли-небудь замислювалися над тим, у чому секрет найкращого життя? Тримайте капелюхи, бо вчені вважають, що вони його розгадали!

Забудьте про гонитву за ідеальним тілом або товстою пачкою грошей. Виявляється, все залежить від того, хто ви є в глибині душі, пише Daily Star.

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"Виявляється, задоволеність людей життям навіть більше залежить від їхньої особистості, ніж ми думали", – розповідає доктор Рене Миттус, провідний дослідник з Единбурзького університету.

Особистість має тенденцію бути стабільною, поступово формуючись під впливом тисяч вражень та генетичних факторів. Отже, чим більше задоволення пов'язане з особистістю, тим менше очікується, що вона буде реагувати на життєві припливи і відпливи.

Підраховуючи цифри, як ніхто інший, експерти глибоко занурилися в життя понад 20 000 людей, беручи до уваги безліч різних факторів, включаючи вибір професії, фінанси, здоров'я, країну, місце проживання, стосунки і навіть зовнішність. Потім результати були зіставлені з "інформаторами" – або близькими людьми – для отримання найбільш достовірних результатів.

І ось що вийшло: колосальні 80% того, що змушує людей відчувати себе добре в житті, залежить від їхнього характеру. Зробіть гучніше, екстраверти, тому що якщо експерти не помиляються, гучне і чітке висловлювання своїх бажань може бути ключем до першокласного життя.



Учені виявили "ключ до щастя" / Фото wayhomestudio

Доктор Миттус продовжує: "Загалом, більш задоволені люди були більш емоційно стабільними, екстравертованими та сумлінними. Але якщо говорити конкретніше, то ті, хто був задоволений своїм життям, відчували себе зрозумілими, натхненними і рішучими, в той час, як менш задоволені люди відчували себе заздрісними, нудьгуючими, використаними, нездатними і невинагородженими".

Хоча дослідження зосереджувалося переважно на дорослому населенні Естонії, результати виявилися однаковими для різних національностей і груп людей. Задоволеність, здається, коливається з часом для багатьох, але зазвичай повертається до досить стабільного рівня.

Цю мудрість підтверджують навіть дані 10-річної давнини, які показують, що зв'язок між особистістю та щастям не просто пролітає повз, а залишається. У наукових колах це велика новина, оскільки попередні дослідження, можливо, не приділяли достатньо уваги тому, наскільки сильно наша природа визначає радість.

Це не означає, що досвід не може мати довготривалого впливу на задоволеність життям, – підкреслив доктор Миттус. – Але коли досвід має значення, він повинен формувати людину набагато ширше, ніж просто робити її більш чи менш задоволеною життям. На це потрібен час, і це трапляється не так часто.

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Погоджуєтесь з результатами дослідження? Пишіть свою думку у коментарях.