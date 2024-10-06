На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Якщо у вас сидяча робота, обов'язково виконуйте ці прості й ефективні вправи
-
- 150
У сучасному світі більшість із нас проводить значну частину робочого часу сидячи за комп’ютером, занурені в рутинні завдання. Сидячий спосіб життя є нормою для багатьох професій, але така робота може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям, якщо не вживати належних заходів.
Постійне сидіння, навіть із правильною поставою, створює надмірне навантаження на спину, шию, плечі та загальний стан організму. Тому важливо знати та використовувати прості, але дієві вправи, які допоможуть уникнути негативних наслідків та підтримувати здоров’я, наголошує телеграм-канал CATBOSS.
Читайте також: Покращуємо концентрацію на роботі за лічені хвилини з допомогою цих порад
Чому сидяча робота – це виклик для здоров’я?
Насправді, тіло людини не пристосоване до тривалого сидіння без руху. М’язи спини та шиї поступово напружуються, а кровообіг погіршується. Це може призвести до болю у спині, напруженості в шиї, затримки рідин у ногах, погіршення зору та навіть розвитку хронічних захворювань. Щоб уникнути цих проблем, варто приділяти увагу своєму здоров’ю протягом робочого дня, виконуючи регулярні перерви для короткої активності.
Які вправи можна виконувати, навіть не покидаючи робочого місця?
1. Зміна положення тіла. Одне з найпростіших рішень – не залишатися в одному положенні занадто довго. Кожні 30 – 60 хвилин спробуйте вставати, трохи походити або зробити кілька кроків на місці. Достатньо всього 2 – 3 хвилини, щоб активізувати кровообіг і зняти напруження.
2. Рухи на стільці. Якщо немає можливості встати, є безліч вправ, які можна робити, сидячи. Наприклад:
- Обертання плечима: підніміть плечі до вух, потім обертайте їх назад і вперед.
- Нахили голови: обережно нахиляйте голову до плеча, тримаючи її в такому положенні кілька секунд, щоб розтягнути м’язи шиї.
- Рухи корпусом: повільно нахиляйтеся вперед, в сторони або повертайте корпус.
3. Гімнастика для очей. Очі теж зазнають великих навантажень під час роботи за комп’ютером. Щоб зняти втому, виконуйте вправи:
- Подивіться в далечінь на кілька секунд, потім переведіть погляд на ближній предмет.
- Кілька разів кліпніть, щоб зволожити очі.
Вправи разом із колегами
Ще один хороший варіант – це колективні перерви. Якщо ви працюєте в офісі, скооперуйтеся з колегами для проведення коротких фізкультхвилинок. Це не тільки корисно для тіла, але й покращує атмосферу в колективі, сприяючи кращій взаємодії та покращенню настрою.
Важливо додавати фізичну активність у робочу рутину / Фото pikisuperstar
Поради для підтримання активності в повсякденному житті
Не обмежуйте свою активність лише офісними вправами. Щоб забезпечити здоровий баланс між сидінням і рухом, спробуйте зробити фізичну активність частиною свого повсякденного життя:
- Зменшуйте використання транспорту, віддаючи перевагу ходьбі на короткі відстані.
- Підіймайтесь сходами замість ліфта.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі, наприклад, під час обідньої перерви.
Регулярний фітнес та побутова активність
Навіть якщо ви займаєтеся спортом кілька разів на тиждень, це не замінить щоденну активність під час роботи та вдома. Побутова активність – це ключ до підтримання здоров’я і гарного самопочуття. Адже короткі активні перерви під час робочого дня допомагають знизити рівень стресу, підвищують енергійність та продуктивність.
Це цікаво: Більшість компаній не зможуть компенсувати співробітникам підняття військового збору
Сидяча робота – це виклик для нашого здоров’я, але правильний підхід та регулярні вправи допоможуть уникнути багатьох проблем. Почніть із невеликих змін у своєму розпорядку дня – короткі активні перерви кожні 30 – 60 хвилин, вправи на стільці та гімнастика для очей можуть суттєво покращити ваше самопочуття. А збільшення активності не тільки на роботі, а й у повсякденному житті допоможе підтримувати тіло у гарній формі й залишатися здоровим.
- 26 жовтня
-
21:23Слово – наш духовний скарб: привітання з Днем української писемності та мови
-
20:25В Україні запустять нову програму "єПідтримки": тисяча для кожного українця
-
19:25Український баскетболіст Олексій Лень встановив національний рекорд
-
18:22Перехід на зимовий час – усі плюси і мінуси переведення годинника
-
17:25O.Torvald презентував кліп "Хейту На Зло", в якому знялись Олександр Терен та Повар Даніл
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
16:25Приклеєний скотчем банан: відомий експонат виставили на аукціон
-
15:22Переведення годинника в жовтні 2024 – як полегшити перехід на зимовий час
-
14:25На станцію "Академік Вернадський" завітали рідкісні пінгвіни Аделі
-
13:25Київстар та Unbroken об'єднують зусилля у новому спецвипуску Reporters
-
12:25Український композитор й музикант Роман Григорів зіграв в Оксфорді на російській ракеті
-
11:20Бойовий медик "Віцик" показав, як врятував пораненого орла
-
10:25"Мені казали": Наталя Могилевська заспівала про те, як зберегти справжні почуття
-
09:23Магнітні бурі у листопаді 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:22Коли переводять годинник на зимовий час 2024 в Україні – дата переходу
- 25 жовтня
-
20:30Netflix випускає мобільну гру-головоломку в слова
-
19:30Культовий роман Стівена Кінга "Керрі" перетворять на серіал
-
18:27Підкаже, як фотографуватись: Надя Дорофєєва стала обличчям Монобанку
-
17:30В Україні пройшов радіодиктант національної єдності: реакція мережі
-
16:35Німецька піцерія додавала в їжу важкі наркотики, щоб збільшити продажі
-
15:35Ярослава Магучіх офіційно стала світовою рекордсменкою зі стрибків у висоту
-
14:30Слухайте та насолоджуйтесь: Chico & Qatoshi презентували новий трек "Тайною"
-
13:25Накриваємо стіл на Хелловін: ТОП-10 варіантів простих та смачних закусок
-
12:30Внутрішня свобода: розповідаємо, як жити по-справжньому вільно
- 26 жовтня
-
17:25O.Torvald презентував кліп "Хейту На Зло", в якому знялись Олександр Терен та Повар Даніл
-
13:25Київстар та Unbroken об'єднують зусилля у новому спецвипуску Reporters
-
09:23Магнітні бурі у листопаді 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 жовтня
-
17:30В Україні пройшов радіодиктант національної єдності: реакція мережі
-
13:25Накриваємо стіл на Хелловін: ТОП-10 варіантів простих та смачних закусок
-
09:22Місячний календар стрижок на листопад 2024 – дні, коли стригти волосся
- 24 жовтня
-
17:25Всесвітній день шампанського: корисні поради, як обрати хороше шампанське
-
13:30Як підготуватись до Радіодиктанту: поради, які допоможуть написати його без помилок
-
09:23День ангела у листопаді 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 жовтня
-
17:24Станьте справжнім гуру нетворкінгу після прочитання цих п'яти книжок
-
13:30Маленькі чортенята: обираємо костюми для дітей на Хелловін-2024
-
09:23Церковний календар на листопад 2024 року – православний і греко-католицький
- 22 жовтня
-
17:28Підіймаємо настрій під час осінньої хандри: підбірка мемів про Хелловін
-
13:13Світлана Тарабарова запрем'єрила пісню про віру в себе "Pure and Beautiful"
-
09:23Гороскоп на листопад 2024 – прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
- 21 жовтня
-
17:25Вийшов вініл від лейбла Shukai Records із добіркою української музики 20 століття
-
13:40Monobank запустив власний маркетплейс Market by Mono: як він працює
-
09:30Віктор Винник і МЕРІ презентують трек "Мелодії та ритми спальних районів"
- 20 жовтня
-
18:244 ідеальні фільми на вечір з осіннім настроєм
-
13:19Як провести неділю, щоб відпочити на всі 100 відсотків
-
09:20Український гурт ТНМК презентував неймовірний трек "Бачиш"
- 19 жовтня
-
17:25Підбірка варіантів манікюру на Хелловін 2024: обирайте найкращий дизайн
-
13:25У новому кліпі "Зима в пустелі" Lida Lee подивилась в очі своєму страху
-
09:25Готуємось до вечірки Хелловіну: ТОП-10 найкращих конкурсів для компанії
- 18 жовтня
-
17:25Ворожіння на Хелловін: магічні ритуали та обряди