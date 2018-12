У США заборонили одну з різдвяних пісень

Як вважають слухачі, пісня "Baby It's Cold Outside", написана в 1944 році, недоречна і суперечить руху #MeToo.

Так, у штаті Огайо, США, на радіостанції Клівленда заборонили різдвяний трек "Baby It's Cold Outside". У різний час пісню "Baby It's Cold Outside" виконували Lady Gaga і Джозеф Гордон-Левітт, Келлі Кларксон і Ронні Данн, Луї Армстронг і Велма Міддлтон.

Це цікаво: Miley Cyrus – Nothing Breaks Like A Heart: дивіться кліп, знятий у Києві

Мелодія приймає форму розмови, коли чоловік намагається переконати свою гостю, жінку, не ризикувати подорожжю додому в погану погоду, а випити ще один напій і провести з ним ніч.

Я розумію, що коли пісня була написана в 1944 році, це був інший час, але зараз, читаючи її, вона здається дуже маніпулятивною і неправильною. Світ, в якому ми живемо, тепер дуже чутливий, і люди легко ображаються, але в світі, де #MeToo нарешті дав жінкам голос, якого вони заслуговують, пісня не має місця, – заявив ведучий Глен Андерсон на радіостанції Клівленда 102 Star.

Читайте також: Нові фільми грудня 2018: найкращі прем'єри місяця