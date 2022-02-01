Чому чоловікам категорично заборонено бути холостяками

Психологи дійшли висновку, що розрив стосунків і тривале перебування у статусі холостяка загрожує представникам сильної статі психічними захворюваннями. Чим це можна пояснити?

Виявляється, більшість чоловіків зазнали появи або погіршення симптомів психічного захворювання під час проблемних стосунків або після їх розриву, пише eurekalert.

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Опитування 47 чоловіків дозволило дізнатися більше про те, як чоловіки переживають цей непростий період. Виявилося, що, зіткнувшись з конфліктом у стосунках, вони, як правило, применшували їхнє значення. Але ця тактика лише посилювала проблеми. Злий жарт може зіграти і стереотип про те, яким має бути "справжній чоловік".

Наприклад, невпевненість чоловіків у тому, як сформулювати та розв'язати проблему в контексті стосунків, призвела до того, що багато хто з них ізолювалися, а не звернулися за допомогою. Дослідження також показало, що чоловіки, які пережили розставання, частіше намагалися знайти забуття в алкоголі та інших руйнівних речовинах.

Чому чоловікам категорично заборонено бути холостяками

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