На американському пляжі з'явилися піщані "шахи", які створив вітер

На пляжі біля озера Мічиган утворилися загадкові піщані скульптури. Це дивовижне явище у мить привернуло увагу фотографів та користувачів соцмереж, які тут же назвали їх "піщаними шахами".

Як пише Live Science, ці природні скульптури називають худу і вони можуть мати різну висоту, від 8 до 51 см. За словами фізика та керівника Інституту Ван дер Ваальса-Зеемана в Амстердамському університеті Даніеля Бонна, утворенню таких незвичайних скульптур могла допомогти морозна зима у Мічигані.

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Він пояснив, що на піску є вологі ділянки, які замерзають за холодної температури. Коли сильний вітер, що несе пісок, продуває ці замерзлі ділянки, піщинки налипають на ці місця, змушуючи їх рости. Згодом ці області починають нагадувати химерний піщаний замок у формі циліндра.

Однак з іншого боку, як підкреслив учений, сильні потоки вітру вимивають пісок із цих стовпів, що призводить до утворення дірок і робить циліндр асиметричним.

Фотограф Джошуа Новіцкі, який теж натрапив на ці "шахи" з піску, розповів про свої спостереження за цим незвичним природним явищем. Виявилося, що ці стовпи можуть утворюватися не лише взимку, а й у будь-яку пору року. Головною умовою є специфічні погодні умови – мокрий пісок та постійний вітер протягом кількох днів. Але за морозної погоди ці скульптури виростають набагато вищими.

Фотограф зазначив, що нинішні утворення одні з найвищих, які він бачив та досягали 38 см заввишки. Йому вдалося зафіксувати шість груп цих скульптур, кожна з яких налічувала 30 і більше піщаних утворень.

Тривалість цього незвичайного явища досить коротка – їх швидко розмиває сильний вітер, а при плюсовій температурі – вони просто розсипаються.

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