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У Швеції пояснили відсутність жорсткого карантину через коронавірус
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Карантин у Швеції має доволі умовне значення. Людям у цій країні дозволено практично все те ж, що і до пандемії коронавірусу. Власне, така поведінка й дивувала людей по всьому світу. Світло на ситуацію вирішила пролити глава МЗС Швеції.
Анн Лінде, глава МЗС Швеції, розповіла, чому в країні відсутній жорсткий карантин через коронавірус.
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В інтерв'ю, яке вона дала виданню Politeco, вона зазначила, що людей не можна "тримати за ґратами". На її думку, вони повинні перебувати на свіжому повітрі, що неможливо, якщо дотримуватися суворих умов карантину.
Якщо ви сидите під замком, існує ризик депресії, насильства в сім'ї, зловживання алкоголем, – вважає Лінде.
Також вона додала, що м'який карантин у Швеції підтримують не лише крайні праві, а й ще сім партій, представлених у парламенті країни.
"Це марафон, а не спринт, політика обмежень має бути на рівні, прийнятному для людей… Швеція може дозволити собі м’який карантин, тому що наш уряд користується високим рівнем довіри серед шведів", – вважає міністр.
Крім того вона зазначила, що у разі необхідності уряд країни готовий запровадити жорсткіші заходи.
Щоправда, критики не поділяють підхід уряду Швеції. Вони наголошують на тому, що м'які заходи стали причиною того, що смертність у країні вища, ніж в інших скандинавських державах, у яких впровадили жорсткіші заходи карантину.
На думку Лінде, таке порівняння не коректне, оскільки при поширенні коронавірусу слід ураховувати специфічні фактори, які наявні у кожній окремій країні світу. Також вона додала, що кожна країна використовує різні підходи під час створення статистики захворюваності та смертності.
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