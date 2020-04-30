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Коронавірус Карантин

Ілон Маск розкритикував карантин у США, порівнявши його з ув'язненням

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Ілон Маск заявляє, що карантин порушує права людей - фото 1
Ілон Маск заявляє, що карантин порушує права людей / gettyimages

Ілон Маск, якого усі знають завдяки тому, що він є засновником компаній Tesla та Spase X, виступив проти обмежень у Сполучених Штатах, пов'язаних з карантином через пандемію коронавірусу. Він також підкреслив, що заборони порушують конституційні права людей.

Про бурхливу реакцію Ілона Маска розповіло видання CNN.

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Я б назвав це (карантинні обмеження – ред.) "примусовим ув’язненням людей в їхніх будинках" проти всіх їхніх конституційних прав і, на мій погляд, це є порушенням свобод людей жахливими і неправильними способами... Це недемократично, – наголосив Маск.

Також він прокоментував статтю видання The Wall Street Journal "Чи рятує карантин життя людей", закликавши повернути людям свободу.

Також Маск закликав повернути людям свободу - фото 401076
Також Маск закликав повернути людям свободу

Нагадаємо, що Маск уже не вперше грізно висловлюється стосовно карантину. Раніше він на своєму твіттері писав пости, в яких висловлював захоплення штатом Техас, влада якого планує з 1 травня відчинити ресторани й інші підприємства.

Зазначимо, що станом на ранок 30 квітня у світі зафіксовано 3 220 346 випадків коронавірусу, з яких – 2 162 за сьогодні. У зв'язку з хворобою померло 228 236 осіб (206 сьогодні). Одужали понад мільйон осіб по всьому світу.

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