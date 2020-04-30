Ілон Маск розкритикував карантин у США, порівнявши його з ув'язненням

Ілон Маск, якого усі знають завдяки тому, що він є засновником компаній Tesla та Spase X, виступив проти обмежень у Сполучених Штатах, пов'язаних з карантином через пандемію коронавірусу. Він також підкреслив, що заборони порушують конституційні права людей.

Про бурхливу реакцію Ілона Маска розповіло видання CNN.

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Я б назвав це (карантинні обмеження – ред.) "примусовим ув’язненням людей в їхніх будинках" проти всіх їхніх конституційних прав і, на мій погляд, це є порушенням свобод людей жахливими і неправильними способами... Це недемократично, – наголосив Маск.

Також він прокоментував статтю видання The Wall Street Journal "Чи рятує карантин життя людей", закликавши повернути людям свободу.

Також Маск закликав повернути людям свободу

Нагадаємо, що Маск уже не вперше грізно висловлюється стосовно карантину. Раніше він на своєму твіттері писав пости, в яких висловлював захоплення штатом Техас, влада якого планує з 1 травня відчинити ресторани й інші підприємства.

Зазначимо, що станом на ранок 30 квітня у світі зафіксовано 3 220 346 випадків коронавірусу, з яких – 2 162 за сьогодні. У зв'язку з хворобою померло 228 236 осіб (206 сьогодні). Одужали понад мільйон осіб по всьому світу.

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