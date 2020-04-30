В ЄС розроблять COVID-паспорт: він знадобиться тим, хто планує подорожі

По завершенні карантину відновляться й подорожі. Втім, тепер для мандрівки буде недостатньо біометричного паспорта або наявності візи. Крім цих документів знадобиться COVID-паспорт, який у країнах ЄС відіграватиме роль сертифіката безпеки у галузі.

Розробити COVID-паспорт погодилися міністри туризму країн Євросоюзу. Це буде спеціальний документ, мета якого – зробити подорожі максимально безпечними. Про відповідну ініціативу розповів міністр туризму головуючої в ЄС Хорватії Гарі Капеллі.

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"Ми завершили неформальну конференцію міністрів за участю всіх країн-членів і єврокомісара з питань внутрішнього ринку Террі Бретона. Ми прийшли до кількох висновків, зокрема щодо організації спільного європейського підходу для виходу з кризи. Це буде включати створення спільних протоколів і заходів в області здоров'я і безпеки. Міністри погодилися, що повинен бути створений загальний документ з умовною назвою "COVID-паспорт", який буде дійсний у всьому Євросоюзі", – зазначив Капеллі.

Мандрівникам скоро знадобиться ще один документ для подорожі

Він зазначив, що у Фонд відновлення галузі країни-члени ЄС включатимуть витрати на відновлення туристичної сфери у області 20-25%. Такий же відсоток галузь має отримати у Багаторічній фінансовій перспективу ЄС на 2021-27 роки.

"У звичайних умовах туризм не відіграє такої значної ролі в БФП, але зараз склалася унікальна позиція з боку країн-членів: галузь повинна становити 20-25% довгострокового бюджету. Саме туризм повинен зіграти дуже важливу роль у відродженні економіки всіх наших країн. Ми завжди вважали, що він займає надто багато місця в економіці Хорватії, але сьогодні почули про таку ж ситуацію в інших країнах, таких як Італія, Іспанія, Португалія, Греція. Наприклад, в Італії на туризм припадає 12-13% ВВП і близько 15% всієї робочої сили. Тому цей напрямок є важливим для всіх" – підсумував представник Хорватського головування ЄС.

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