На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Samsung Galaxy Note 10 приберуть селф-камеру
-
- 148
Прагнення зробити смартфон повністю безрамковим змушує виробників шукати нові способи розміщення селф-камери. Спочатку для них використовувалися "вирізи", потім з'явилися висувні модулі, за ними – слайдери, наприклад Xiaomi Mi Mix 3, а зовсім недавно в хід пішли і дисплеї з отворами.
Судячи за новим патентом Samsung, є і куди більш оригінальний варіант, що не вимагає додаткових приводів і порушення цілості екранної матриці. Інженери компанії вирішили вбудувати селф-камеру прямо в стилус S Pen, яким комплектуються флагмани серії Galaxy Note.
І ще: Стало відомо, коли Huawei представить флагманський смартфон
Відповідно до опису та креслення, камера буде встановлена у верхній частині стилуса, тобто протилежній від наконечника. Таке розміщення дозволить оснастити фотомодуль системою оптичного зуму, яка також згадується у патентній заявці.
Не виключено, що верхня частина з камерою зможе відгинатися на 90 градусів, що дозволить робити селфі, не дістаючи стилус повністю. Втім, навіть без цього сценаріїв застосувань такого варіанту S Pen можна придумати чимало.
Звичайно, схвалений патент не означає, що цю технологію ось-ось почнуть впроваджувати. Однак у цьому випадку це дійсно можливо. Адже істотних відмінностей між флагманами Galaxy S + і Galaxy Note з кожним роком стає все менше. Спроба виділити таким чином найдорожчу лінійку виглядала б цілком доречно.
Читайте також: Xiaomi запатентувала діряві екрани: дурня чи інновація?
-
22:51Як екрани смартфонів впливають на шкіру та зір
-
22:23Легко вкрасти: в електросамокатах Xiaomi виявили вразливість
-
21:56Тендітна і грізна: популярна модель розповіла, що виводить її з рівноваги
-
21:23Як не зіпсувати перше побачення: поради для чоловіків
-
20:51На нас заробляють: MIUI 10 буквально кишить рекламою
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
20:22Науковці назвали смаколик, який знижує рівень "поганого" холестерину
-
19:57Дизайн флагмана Xiaomi Mi 9 розсекретили на живих фото
-
19:44MINI готує до випуску найшвидший і найпотужніший хетчбек
-
19:29Струнка модель прорекламувала одяг plus-size і нарвалася на критику
-
19:13У мережі з'явилося відео з робочим Samsung Galaxy S10 Plus
-
18:55У МАУ розповіли, чому пишуть Kiev, а не Kyiv
-
18:44Більше ніякого порятунку: на Канарах заборонили малювати на піску
-
18:28Потап попередив українців про аферистів, які обманюють від його імені
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:12Хорватська зірка футболу покине Барселону
-
17:59Настя Каменських вразила стильним образом у стилі 90-х
-
17:50Привітання з Днем святого Валентина 2019: побажання для закоханих
-
17:43Три вправи, які позитивно вплинуть на ваше сексуальне життя
-
17:25Гід по стилю: як підібрати одяг для пари в одному стилі
-
17:11Ford представив смарт-ліжко, яке допоможе спати з комфортом
-
16:56Спортсменка здивувала мережу складним трюком з стільцем
-
16:42Чому не варто зловживати фізичними навантаженнями на вихідних
-
16:27Pornhub випустив несподіваний альбом до Дня Святого Валентина
-
16:12Науковці переконані, що соціальні мережі сприяють подружнім зрадам
-
21:23Як не зіпсувати перше побачення: поради для чоловіків
-
17:25Гід по стилю: як підібрати одяг для пари в одному стилі
-
14:11Як вибрати букет квітів, який не зів'яне за один день: поради на Валентина
-
12:135 вагомих причин НЕ купувати флагманські смартфони
-
10:22Всесвітній день радіо: красиві привітання з професійним святом
-
08:15Романтичні сніданки для закоханих: що приготувати
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 13 лютого
- 12 лютого
-
23:58Вибираємо подушку для сну: прості поради
-
21:12Скільки платять кур'єрам у різних містах України
-
19:00Подарунки на День Валентина 2019 дівчині чи дружині: найкращі ідеї
-
17:00Як змінилися українські зірки 90-х: фото тоді і зараз
-
15:00Оскар 2019: усе про фільми, які борються за головну статуетку
-
13:26У хіті KAZKA – Плакала знайшли плагіат: порівняння пісень
-
12:39Манчестер Юнайтед – ПСЖ: коли і де дивитися матч Ліги чемпіонів
-
10:3010 найромантичніших напрямків для закоханих
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 12 лютого
- 11 лютого
-
22:15День святого Валентина 2019: інтимні аксесуари для незабутньої ночі (18+)
-
19:01Найкращі жарти Сергія Притули у відборі на Євробачення 2019 в одному відео
-
16:24Подарунки на День святого Валентина хлопцю чи чоловіку: найкращі ідеї
-
13:51BAFTA 2019: названо переможців "британського Оскара"
-
12:13Анекдоти про понеділок: веселі жарти, які піднімуть вам настрій
-
10:18Популярна музика: плейлист нових пісень тижня
-
07:05Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 10 лютого
-
23:25Голос країни 9 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
19:19Як правильно вибрати губку для душа і чому їх має бути дві