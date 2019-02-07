У Samsung Galaxy Note 10 приберуть селф-камеру

Прагнення зробити смартфон повністю безрамковим змушує виробників шукати нові способи розміщення селф-камери. Спочатку для них використовувалися "вирізи", потім з'явилися висувні модулі, за ними – слайдери, наприклад Xiaomi Mi Mix 3, а зовсім недавно в хід пішли і дисплеї з отворами.

Судячи за новим патентом Samsung, є і куди більш оригінальний варіант, що не вимагає додаткових приводів і порушення цілості екранної матриці. Інженери компанії вирішили вбудувати селф-камеру прямо в стилус S Pen, яким комплектуються флагмани серії Galaxy Note.

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Відповідно до опису та креслення, камера буде встановлена ​​у верхній частині стилуса, тобто протилежній від наконечника. Таке розміщення дозволить оснастити фотомодуль системою оптичного зуму, яка також згадується у патентній заявці.

Патент Samsung

Не виключено, що верхня частина з камерою зможе відгинатися на 90 градусів, що дозволить робити селфі, не дістаючи стилус повністю. Втім, навіть без цього сценаріїв застосувань такого варіанту S Pen можна придумати чимало.

Звичайно, схвалений патент не означає, що цю технологію ось-ось почнуть впроваджувати. Однак у цьому випадку це дійсно можливо. Адже істотних відмінностей між флагманами Galaxy S + і Galaxy Note з кожним роком стає все менше. Спроба виділити таким чином найдорожчу лінійку виглядала б цілком доречно.

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