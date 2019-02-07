Стало відомо, коли Huawei представить флагманський смартфон

Не зважаючи на те, що більшість компаній, такі як LG, Samsung і Sony, вирішили представити свої нові флагманські смартфони на виставці Mobile World Congress (MWC) в кінці цього місяця, Huawei покаже свій P30 до кінця березня.

Підрозділ Huawei Poland підтвердив, що смартфон P30 буде офіційно представлений у кінці березня в Парижі: "У кінці березня цього року Huawei представить в Парижі новітні смартфони з флагманської серії P".

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Інформація не стала несподіванкою, так як поточна серія P20 була представлена ​​у минулому році приблизно в той же час. Що стосується самого пристрою, лінійка P30, як очікується, буде мати великі OLED-дисплеї, вражаючі камери і потужні процесори з великим об'ємом оперативної пам'яті.

Huawei P30

У серії Huawei P30, швидше за все, буде три моделі: доступна P30 Lite, і основні P30 і P30 Pro. Як і в минулому році, молодша модель повинна вийти раніше флагманських смартфонів. Їй приписують екран з каплевидним вирізом, процесор Kirin 710 і потрійну основну камеру з сенсорами 20 Мп, 16 Мп і 2 Мп.

Huawei P30 і P30 Pro отримають великі панелі OLED з каплевидним вирізом і підекранним дактилоскопічним датчиком. Huawei P30 буде оснащений потрійною камерою з основним датчиком Sony IMX600.

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