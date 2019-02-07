Xiaomi запатентувала діряві екрани: дурня чи інновація?

Раніше ми вже чули про можливість появи незвичного пристрою в асортименті Xiaomi. А тепер цю інформацію підтвердили.

У патенті описують одразу 24 різних варіанти дизайну смартфонів Xiaomi з "дірявим" дисплеєм, багато з яких дозволяють встановити в екран відразу дві фронтальні камери.

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На відміну від того ж Samsung Galaxy S10+, китайський виробник вважає за краще використовувати окремі отвори під кожну камеру. Найбільш імовірним кандидатом на роль першого смартфона Xiaomi з таким дисплеєм може стати новий Xiaomi Mi MIX 4. Хоча не виключено, що в майбутньому "діряві" екрани будуть використовувати у флагманській серії Mi і лінійці Redmi.

Найближча презентація Xiaomi пройде 24 лютого в рамках виставки MWC 2019. На ній покажуть флагманський смартфон Mi MIX 3 5G. А ще однією цікавою новинкою заходу може стати перший складаний смартфон китайської компанії.

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