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війна

У МОЗ назвали ознаки ПТСР: якщо ви їх виявили – зверніться до фахівців

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Ці ознаки допоможуть виявити ПТСР - фото 1
Ці ознаки допоможуть виявити ПТСР / Christian Erfurt

На жаль, у ці непрості часи у людей може виникати ПТСР (посттравматичний стресовий розлад). Зверніть увагу на свій стан і стан рідних. Цілком імовірно, що поруч із вами людина, яка страждає від цього розладу.

У МОЗ підкреслюють, що ПТСР – порушення психічного стану. Він може розвинутися після травматичної події. Відомо, що близько 8% чоловіків і 20% жінок, які пережили травматичні події, мають ПТСР.

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ПТСР розвивається у людей, які пережили загрозливу для життя чи гідності ситуацію. Це можуть бути:

  • Ветерани війни
  • Цивільні, які перебували або все ще перебувають у зоні бойових дій
  • Жертви сексуального чи / та фізичного насильства
  • Полонені та жертви катування
  • Свідки терактів
  • Люди, які перебували у зоні стихійного лиха
  • Люди, які перебувають у кризових, травмуючих психіку ситуаціях

У МОЗ назвали ознаки ПТСР: якщо ви їх виявили – зверніться до фахівців - фото 500689

Прояви ПТСР

  • Постійні думки про травматичну подію. Вони виникають мимоволі, сняться або вертаються як флешбеки.
  • Життя у бойовій готовності. Така людина миттєво спалахує, дратується, переймається думками про власну безпеку.
  • Уникнення згадок про травму.
  • Панічні атаки: відчуття страху, поверхневе дихання, нудота, прискорене серцебиття та біль за грудиною.
  • Хронічний біль, головні болі, діарея, відчуття стиснення за грудиною, судоми.
  • Недовіра, переконання, що світ небезпечний.
  • Негаразди у буденному житті.
  • Зловживання алкоголем, сигаретами та наркотиками.
  • Проблеми у стосунках, віддалення від партнера / партнерки.
  • Суїцидальні думки (якщо виникають – скажіть близьким і зверніться по психологічну підтримку).

У МОЗ назвали ознаки ПТСР: якщо ви їх виявили – зверніться до фахівців - фото 500690

Що робити, якщо виявили ПТСР у себе або близьких

  • У разі проявів симптомів ПТСР слід обов’язково звернутися по допомогу до сімейного лікаря, психіатра та фахівця з психічного здоров’я.
  • Якщо ви звернетеся до сімейного лікаря, він зможе спрямувати вас до фахівця з психічного здоров’я для діагностики.
  • Лікування може бути медикаментозним та / або психотерапевтичним: когнітивно-поведінкова терапія та метод десенсибілізації й репроцесуалізації травми з допомогою руху очей.
У МОЗ назвали ознаки ПТСР: якщо ви їх виявили – зверніться до фахівців - фото 500691

Будьте пильними та допоможіть тим, хто поруч з вами цього потребує. Пам'ятайте, що ПТСР можна вилікувати, полегшивши життя тих, кого ви цінуєте.

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