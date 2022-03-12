У МОЗ назвали ознаки ПТСР: якщо ви їх виявили – зверніться до фахівців

На жаль, у ці непрості часи у людей може виникати ПТСР (посттравматичний стресовий розлад). Зверніть увагу на свій стан і стан рідних. Цілком імовірно, що поруч із вами людина, яка страждає від цього розладу.

У МОЗ підкреслюють, що ПТСР – порушення психічного стану. Він може розвинутися після травматичної події. Відомо, що близько 8% чоловіків і 20% жінок, які пережили травматичні події, мають ПТСР.

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ПТСР розвивається у людей, які пережили загрозливу для життя чи гідності ситуацію. Це можуть бути:

Ветерани війни

Цивільні, які перебували або все ще перебувають у зоні бойових дій

Жертви сексуального чи / та фізичного насильства

Полонені та жертви катування

Свідки терактів

Люди, які перебували у зоні стихійного лиха

Люди, які перебувають у кризових, травмуючих психіку ситуаціях

Прояви ПТСР

Постійні думки про травматичну подію. Вони виникають мимоволі, сняться або вертаються як флешбеки.

Життя у бойовій готовності. Така людина миттєво спалахує, дратується, переймається думками про власну безпеку.

Уникнення згадок про травму.

Панічні атаки: відчуття страху, поверхневе дихання, нудота, прискорене серцебиття та біль за грудиною.

Хронічний біль, головні болі, діарея, відчуття стиснення за грудиною, судоми.

Недовіра, переконання, що світ небезпечний.

Негаразди у буденному житті.

Зловживання алкоголем, сигаретами та наркотиками.

Проблеми у стосунках, віддалення від партнера / партнерки.

Суїцидальні думки (якщо виникають – скажіть близьким і зверніться по психологічну підтримку).

Що робити, якщо виявили ПТСР у себе або близьких

У разі проявів симптомів ПТСР слід обов’язково звернутися по допомогу до сімейного лікаря, психіатра та фахівця з психічного здоров’я.

Якщо ви звернетеся до сімейного лікаря, він зможе спрямувати вас до фахівця з психічного здоров’я для діагностики.

Лікування може бути медикаментозним та / або психотерапевтичним: когнітивно-поведінкова терапія та метод десенсибілізації й репроцесуалізації травми з допомогою руху очей.

Будьте пильними та допоможіть тим, хто поруч з вами цього потребує. Пам'ятайте, що ПТСР можна вилікувати, полегшивши життя тих, кого ви цінуєте.

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