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війна

Як харчуватися в умовах війни та захистити свій організм

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Їжа - фото 1
Їжа / galka

Дієтолог Ольга Безугла розповіла про харчування під час війни. Вона наголошує: стресова ситуація, зміна звичного харчування можуть призвести до зростання захворюваності й зниження імунітету.

Порадами ділиться Телеграм-канал UkraineNow.

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Збалансувати раціон мінімальними затратами та зусиллями можна:

  1. коли ми споживаємо продукти однієї групи, наприклад лише вуглеводи, то насичення менше. Коли доповнюємо нашу тарілку крім вуглеводів за можливості білком і овочами + жири, то насичення вище
  2. віддавайте перевагу продуктам тривалого зберігання
  3. вуглеводи – найдоступніше джерело енергії. Беріть їх з круп, крохмалистих овочів, хліба, макаронів
  4. доповнюйте вуглеводи джерелами білку – м'ясо, сир, яйця. Альтернативна: м'ясні та рибні консерви або рослинний білок
  5. потребу в клітковині закриваємо завдяки споживанню доступних овочів: капуста білокачанна, заморозки, квашені чи консервовані овочі
  6. щоб отримати більше енергії в раціон додавайте жири, там цілих 9 ккал на 1 грам. Зараз це не авокадо та оливки, а, наприклад, горіхи та рослинна олія, сало

Всі рекомендації не стосуються тих ситуацій, коли немає доступу до їжі.

Як харчуватися в умовах війни та захистити свій організм- фото 500546
Як харчуватися в умовах війни та захистити свій організм

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