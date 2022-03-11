Як харчуватися в умовах війни та захистити свій організм

Дієтолог Ольга Безугла розповіла про харчування під час війни. Вона наголошує: стресова ситуація, зміна звичного харчування можуть призвести до зростання захворюваності й зниження імунітету.

Порадами ділиться Телеграм-канал UkraineNow.

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Збалансувати раціон мінімальними затратами та зусиллями можна:

коли ми споживаємо продукти однієї групи, наприклад лише вуглеводи, то насичення менше. Коли доповнюємо нашу тарілку крім вуглеводів за можливості білком і овочами + жири, то насичення вище віддавайте перевагу продуктам тривалого зберігання вуглеводи – найдоступніше джерело енергії. Беріть їх з круп, крохмалистих овочів, хліба, макаронів доповнюйте вуглеводи джерелами білку – м'ясо, сир, яйця. Альтернативна: м'ясні та рибні консерви або рослинний білок потребу в клітковині закриваємо завдяки споживанню доступних овочів: капуста білокачанна, заморозки, квашені чи консервовані овочі щоб отримати більше енергії в раціон додавайте жири, там цілих 9 ккал на 1 грам. Зараз це не авокадо та оливки, а, наприклад, горіхи та рослинна олія, сало

Всі рекомендації не стосуються тих ситуацій, коли немає доступу до їжі.

Як харчуватися в умовах війни та захистити свій організм

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