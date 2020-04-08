У мережі рекламують неопренові маски від коронавірусу: чому їх не варто купувати

Інтернет заполонила реклама стильних масок із неопрену. Усі вони нібито "японські" – від фірми Pitta Mask. Але навіть якщо вони оригінальні, то від коронавірусу все одно не захищають, а підробки взагалі шкодять.

Для початку нагадаємо, що будь-яка маска не дає абсолютного захисту. Використовувати її слід разом з іншими засобами, щоб не створювати хибного відчуття безпеки. ВООЗ рекомендує надягати маску здоровим людям ТІЛЬКИ у випадку, якщо ви опікуєтеся людиною з підозрою на зараження.

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Однак уряд заборонив українцям з'являтися в громадських місцях без масок, а через дефіцит медичних багато хто почав шукати альтернативи. Проте, тканинні маски, у тому числі – й неопренові, не захищають від коронавірусу.

Автори "Без брехні" розібрали, чому ці "японські" маски – насправді фейк.

ТЕЗА №1: Дихаючий неопрен – неправда

Неопрен – це матеріал, з якого найчастіше виготовляють шорти для серфінгу чи костюми для зимового дайвінгу. У таких умовах важливі властивості неопрену: еластичність, водонепроникність, мала теплопровідність та ПОВІТРОНЕПРОНИКНІСТЬ. Він не "дихає", "підпарює" і виділяє певні речовини. І в дайверів трапляються дерматити, незважаючи на те, що зазвичай у костюмах перебувають не більше кількох годин на добу. Через власне оці дерматити досліджували алергенність неопрену. Він навіть був названий алергеном 2009 року! Цю проблему вирішують лише одним способом – більше не вдягають такий костюм.

А маску ж потрібно носити щодня і питання, наскільки довго.

Ще раз: неопрен – це спінений синтетичний каучук (гума), який використовують для виготовлення гідрокостюмів, ортопедичних та спортивних шин, підтяжок, ортезів, дротяних та кабельних покриттів, прокладок, автомобільних деталей, клеїв, заслінок, вогнестійких прокладок.

Для дихання з нього роблять хіба що респіраторні мішки (кисневі подушки).

Неопренові маски (для бігунів, велосипедистів, захисту від пилу) – це багатошарові респіратори із внутрішнім фільтром з клапаном для дихання. Навіть маски "для краси" з неопрену (без клапана) завжди були з отворами для дихання та внутрішнім шаром з іншого матеріалу.

Існує один вид неопрену під комерційною назвою вентипрен, який нібито дихає. Жодних досліджень, патентів чи сертифікатів на підтвердження цього власник торгової марки не надає. Просто реклама на сайті і скріншот з "досліджень третьої сторони".

Маски з "дихаючого" вентипрену виготовляє єдина фірма Bula, і, от дивина, всі вони – з вентиляційними отворами!

Та нам в рекламах "підсовують" саме суцільні (не перфоровані) противірусні маски з неопрену від Pitta Mask. Звісно ж, ніяких підтверджень оригінальності масок не існує, та що як справжня японська маска цієї фірми дихає і захищає?

ТЕЗА №2: Маски Пітта захищають від вірусів – неправда

Офіційний магазин Pitta ніколи не стверджував, що їхні маски ефективні навіть проти PM2.5 (це критичний для потрапляння в легені розмір частинок). Вони лиш вказують, що маски на 99% ефективні при фільтруванні пилу та пилових частинок, розмір яких становить від 5-100 мкм. Нагадаємо, що розмір віріонів коронавірусу становить 0,06-0,14 мкм.

Ефективність захоплення частинок 0,3 та 2,5 мкм, маска Пітта захопила 0% частинок 0,3 мкм

Та навіть звичайна хірургічна маска забезпечила б кращий захист!

Порівняння ефективності масок, звичайна хірургічна маска здатна затримати 68% частинок 0,3 мкм

Маска Пітта затримала 0 (нуль)% частинок розміром 0,3 мкм. Тобто про менші частинки, як у віріонів, взагалі не йдеться (про броунівський рух не будемо).

Отже, оригінальна маска Pitta не захищає від вірусів. Всі посилання в рекламах на цю фірму роблять нікчемними їхній аргумент про захист.

Та виявилася ще одна "дрібничка" – маски Pitta не з неопрену! Вони з поліуретану (того, що губка для посуду і підошва водночас). Тому-то для дихання через них не потрібні отвори чи клапан.

Тобто, якщо вам пропонують маску Pitta Mask, то вона не рятує. Більше того, якщо вказано, що вона з неопрену, то це підробка під неробочу маску.

Про небезпеку

Хлоропрен (комерційна назва "неопрен") показав чіткі підтвердження канцерогенної активності як у щурів, так і у мишей. При вдиханні високих концентрацій хлоропрену в людей бути виявлені: запаморочення, головний біль, дратівливість, безсоння, втома, порушення дихання, серцебиття, болі в грудях, нудота, шлунково-кишкові розлади.

Які концентрації в тканинах, з яких виготовляють підробні Pitta Mask, звісно ж, не вказано. Навряд чи вони досяжні для тканини, тому EPA класифікує хлоропрен як групу D, яка не підлягає класифікації за канцерогенністю людини. Міжнародне агентство з досліджень раку (IARC) класифікує хлоропрен як групу 2B, можливо, канцерогенну для людини.

Отож, купувати маску, яка не захищає та ще й не дихає, – не найкращий вибір.

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