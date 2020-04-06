Як носити медичну маску, щоб не запотівали окуляри (відео)

Режим карантину вимагає носити медичні маски під час кожного виходу з дому, однак люди з не надто хорошим зором відчувають значний дискомфорт через це. У мережі показали два лайфхаки, як зробити, щоб окуляри не запотівали.

Медичні маски під час карантину підходять лише для короткочасного перебування на вулиці, адже у них стає спекотно, а люди з не найкращим зором ще й страждають від того, що окуляри запотівають. Тому користувачі мережі знайшли два прості способи уникнути цього неприємного явища.

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Відзначимо, що спершу варто вдягати маску, а тоді окуляри. Ці лайфхаки заберуть кілька секунд, але полегшать ситуацію для людей з не ідеальним зором.

Перший спосіб: зігніть краєчок маски всередину до того, як її одягти.

зігніть краєчок маски всередину до того, як її одягти. Другий спосіб: підкласти трішки тканини на місце, де має бути ніс.

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