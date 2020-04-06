Apple почала виробляти медичні маски, і виглядають вони не так, як ми думали

Американська компанія Apple Inc. зробила 20 мільйонів медичних масок і відправила першу партію в лікарню Кайзер в Санта-Кларі. Про це заявив глава компанії Тім Кук.

Генеральний директор компанії Apple Тім Кук повідомив, що компанія через свою мережу постачання забезпечила понад 20 млн медичних масок. Крім того, компанія розробляє захисні лицьові шоломи для медиків.

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"Це по-справжньому глобальне зусилля, і ми продовжуємо тісно працювати з владою на всіх рівнях, щоб забезпечити поставки там, де це найбільш необхідно", – сказав він.

За словами Кука, Apple також має намір на тиждень робити більше 1 мільйона захисних лицьових екранів для медичних працівників. "Ми сподіваємося незабаром почати поставки за межами США", – зазначив глава компанії. Зазначимо, що виглядають маски від Apple як звичайні медичні маски.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

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