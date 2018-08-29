У Києві побудували першу "розумну" школу

У столичному житловому масиві Осокорки побудували першу в Україні енергоефективну і "розумну" школу. Будівля школи розрахована на 36 класів або майже 1100 осіб.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, який перевірив готовність навчального закладу до початку занять.

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За його словами, будівництво школи було розпочато ще 25 років тому і стало довгобудом вже через рік – на стадії зведення стін, а відновили будівництво тільки в 2017 році.

У Києві побудували першу "розумну" школу

У будівлі будуть розміщені початкова школа №334 та ліцей "Інтелект". Школа побудована й оснащена відповідно до принципів Нового освітнього простору, яке включає мотивацію, креативність, технологічність, енергоефективність й інклюзивність.

У Києві побудували першу "розумну" школу

Тут, крім навчальних класів, є спеціалізовані лабораторії, комп'ютерні класи, лінгафонні кабінети, класи образотворчого і музичного мистецтва, спортивні зали, актовий зал зі звуковим і світловим обладнанням, бібліотека, медичний блок з процедурним і терапевтичним кабінетами, а також кабінет психолога та соціального педагога.

У Києві побудували першу "розумну" школу

Інженерні системи школи обладнані системою автоматики, а управління ними здійснюється за принципом "розумного будинку". Управління системами будівлі здійснюється з єдиного центру й автоматично регулюється в залежності від розкладу занять та зовнішніх природних факторів. Коли в окремому приміщенні не проводяться заняття, зменшується подача кондиціонованого повітря та тепла. Якщо сонце освітлює східний фасад, то в приміщення, розташовані на сході, подається менше тепла, ніж на інші.

У Києві побудували першу "розумну" школу

Система вентиляції обладнана рекуператорами тепла, що дозволяють нагрівати припливне холодне повітря завдяки теплому повітрю, що видаляється. Також світильники в класах автоматично змінюють яскравість в залежності від наявного природного освітлення в приміщенні. Ці рішення з енергоощадження дозволяють вдвічі знизити споживання тепла в школі і забезпечують енергоефективність будівлі на рівні класу А.

У Києві побудували першу "розумну" школу

У школі також встановлена ​​система геотермальних теплових насосів, що використовують тепло землі для обігріву школи, що робить систему обігріву повністю автономною і незалежною від традиційних постачальників тепла. За підрахунками експертів завдяки застосованим технологіям, школа зможе заощадити на споживанні теплової енергії за 10 років понад 15 млн гривень.

У Києві побудували першу "розумну" школу

У Києві побудували першу "розумну" школу

"У цьому закладі буде найсучасніше навчальне обладнання: комп'ютери, інтерактивні дошки, спеціальне обладнання для вивчення іноземних мов та ін. Також облаштовані спортивні та ігрові майданчики, танцювальна студія, студія музики і співу, радіовузол."

У Києві побудували першу "розумну" школу

Початкова школа відповідає всім вимогам Концепції "Нова українська школа": закуплено одномісні різнокольорові парти-трансформери з регулюванням висоти для кожного першокласника, сучасні шафи. Є необхідне мультимедійне обладнання. Робоче місце вчителя обладнано комп'ютерною технікою", – зазначив Микола Поворозник.

У Києві побудували першу "розумну" школу

Особливу увагу приділено питанню безпеки. Територія школи обгороджена та знаходиться під постійним контролем, встановлені камери внутрішнього і зовнішнього відеоспостереження. Вся інформація з них зберігається на сервері протягом місяця. Також працюють системи охоронної сигналізації та протипожежного захисту. Будівля школи пристосована до потреб маломобільних груп, у ній встановлені ліфти, пандуси і заїзди.

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