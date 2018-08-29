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У Києві побудували першу "розумну" школу
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У столичному житловому масиві Осокорки побудували першу в Україні енергоефективну і "розумну" школу. Будівля школи розрахована на 36 класів або майже 1100 осіб.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, який перевірив готовність навчального закладу до початку занять.
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За його словами, будівництво школи було розпочато ще 25 років тому і стало довгобудом вже через рік – на стадії зведення стін, а відновили будівництво тільки в 2017 році.
У будівлі будуть розміщені початкова школа №334 та ліцей "Інтелект". Школа побудована й оснащена відповідно до принципів Нового освітнього простору, яке включає мотивацію, креативність, технологічність, енергоефективність й інклюзивність.
Тут, крім навчальних класів, є спеціалізовані лабораторії, комп'ютерні класи, лінгафонні кабінети, класи образотворчого і музичного мистецтва, спортивні зали, актовий зал зі звуковим і світловим обладнанням, бібліотека, медичний блок з процедурним і терапевтичним кабінетами, а також кабінет психолога та соціального педагога.
Інженерні системи школи обладнані системою автоматики, а управління ними здійснюється за принципом "розумного будинку". Управління системами будівлі здійснюється з єдиного центру й автоматично регулюється в залежності від розкладу занять та зовнішніх природних факторів. Коли в окремому приміщенні не проводяться заняття, зменшується подача кондиціонованого повітря та тепла. Якщо сонце освітлює східний фасад, то в приміщення, розташовані на сході, подається менше тепла, ніж на інші.
Система вентиляції обладнана рекуператорами тепла, що дозволяють нагрівати припливне холодне повітря завдяки теплому повітрю, що видаляється. Також світильники в класах автоматично змінюють яскравість в залежності від наявного природного освітлення в приміщенні. Ці рішення з енергоощадження дозволяють вдвічі знизити споживання тепла в школі і забезпечують енергоефективність будівлі на рівні класу А.
У школі також встановлена система геотермальних теплових насосів, що використовують тепло землі для обігріву школи, що робить систему обігріву повністю автономною і незалежною від традиційних постачальників тепла. За підрахунками експертів завдяки застосованим технологіям, школа зможе заощадити на споживанні теплової енергії за 10 років понад 15 млн гривень.
"У цьому закладі буде найсучасніше навчальне обладнання: комп'ютери, інтерактивні дошки, спеціальне обладнання для вивчення іноземних мов та ін. Також облаштовані спортивні та ігрові майданчики, танцювальна студія, студія музики і співу, радіовузол."
Початкова школа відповідає всім вимогам Концепції "Нова українська школа": закуплено одномісні різнокольорові парти-трансформери з регулюванням висоти для кожного першокласника, сучасні шафи. Є необхідне мультимедійне обладнання. Робоче місце вчителя обладнано комп'ютерною технікою", – зазначив Микола Поворозник.
Особливу увагу приділено питанню безпеки. Територія школи обгороджена та знаходиться під постійним контролем, встановлені камери внутрішнього і зовнішнього відеоспостереження. Вся інформація з них зберігається на сервері протягом місяця. Також працюють системи охоронної сигналізації та протипожежного захисту. Будівля школи пристосована до потреб маломобільних груп, у ній встановлені ліфти, пандуси і заїзди.
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