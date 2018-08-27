Серіал Школа: вийшла 1 серія нового сезону (відео)

Український серіал Школа повернувся на телеекрани! 1 серія продовження стрічки вийшла 27 серпня. Дивіться відео епізоду онлайн на сайті Радіо МАКСИМУМ та діліться враженнями від перегляду.

Герої серіалу Школа 2018 перейшли в 11 клас, де їх спіткають дорослі труднощі. Канікули минули – і за цей час багато що змінилося.

УВАГА: переходьте одразу до відео, якщо хочете пропустити спойлери.

Отож, директору Ігорю Сергійовичу зробили операцію в Штатах, однак результат лікування не тішить. Алекс, який не бачився з Катею ціле літо, має повідомити їй важливу інформацію, але вирішив почекати слушної нагоди. Повернулися до школи й юні герої. Довгоочікувана зустріч Ніки та Паші завершилася скандалом. Натомість новим учнем школи став загадковий хлопець Данило, який віддавна погрожує Ніці.

Тим часом батьки мажорних дітей написали скаргу на Катерину Анатоліївну та зуміли повернути Дарину Петрівну на посаду директорки. Без сприяння Кирила не обійшлося. Лола тим часом знайшла нового – дорослого залицяльника. Більше подробиць – у відео!

1 серія 2 сезону серіалу Школа – дивитися відео онлайн:

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