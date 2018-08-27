Серіал Школа 2: усі актори, які з'являться у новому сезоні

Український серіал Школа (2 сезон) вийде на телеекрани вже 27 серпня 2018 року. Ми вже знаємо, які актори залишилися в стрічці, а хто отримав нові ролі. Розповідаємо про повний акторський склад серіалу від 1+1.

Серіал Школа вийшов на початку 2018 року та одразу підкорив українців, відтак, його актори стали народними улюбленцями. При цьому акторський склад стрічки спершу був геть не зірковим, однак тепер можна сміливо заявити, що на українському "кінонебосхилі" з'явилися нові зірки. Пропонуємо вам познайомитися з ними ближче!

Головні актори серіалу Школа

До вашої уваги коротка біографія, інформація про особисте життя та лінки на сторінки головних героїв стрічки в Instagram.

Яніна Андреєва (роль – Катерина Анатоліївна)

Вік: 34 роки

34 роки Рідне місто: Київ

Київ Професія: теле- і радіоведуча, акторка

У серіалі грає Катерину Анатоліївну – вчительку економіки та маму проблемного підлітка Вероніки.

Яніна Андрєєва була ведучою на каналі 2+2 в передачі "ДжеДаі" та ведучою новин на СТБ. Також вона протягом двох років працювала на радіо, однак вона завжди мріяла про кіно. Врешті, Яніна звільнилася з ТБ, тому що "хотіла рухатися далі".

До участі в Школі актриса знялася в мелодраматичних серіалах та виконала 10 епізодичних ролей. Зокрема, ми бачили її в серіалі "Ангел-охоронець", "Єфросинія", "Ключі від серця", "Сестри по крові". Роль Катерини Анатоліївни принесла Яніні довгоочікувану славу.

Фото з Іnstagram

Допис, поширений yanasilence (@yanasilence) 12 Чер 2018 р. о 10:50 PDT

Своє особисте життя Яніна тримає в секреті, однак зізнається, що в реальному житті, як і в Школі, вона має дочку Вероніку. Щоправда, вона ще маленька порівняно із "серіальною".

Допис, поширений yanasilence (@yanasilence) 19 Чер 2018 р. о 5:17 PDT

Микита Вакулюк (роль – Алекс)

Вік: 31 рік

31 рік Рідне місто: Київ

Київ Професія: модель, актор

У серіалі грає вчителя англійської мови та за сумісництвом сина директора школи "Алекса" (Олександра Володимировича).

Микита за фахом звукорежисер – він закінчив Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв в Києві. Акторську освіту отримав у студії київського театру "Чорний квадрат". До участі в серіалі Школа Вакуляк знімався в кліпах відомих гуртів, зокрема засвітився у відео Віа Гри на пісню "Это было прекрасно".

Також на рахунку актора – численні зйомки в рекламних роликах та фотозйомках, навіть еротичних. Певний час Микита Вакулюк працював моделлю в Індії. Паралельно також знімався в епізодичних ролях інших серіалів, хоча справжню популярність йому принесла головна роль Школі.

Допис, поширений Никита Вакулюк (@nikdivers) 30 Січ 2018 р. о 3:56 PST

Особисте життя: Микита Вакуляк зустрічається з акторкою та моделлю Анастасією Щербак.

Олена Курта (роль – Дарина Петрівна)

Вік: 36 років

36 років Рідне місто: Ужгород

Ужгород Професія: акторка

У серіалі виконує роль безпринципного завуча школи Дарини Петрівни.

Олена вивчала акторську майстерність для кіно в студії "Чорний квадрат", де також вчився Микита Вакулюк. Також вона закінчила Національну академію державного управління при Президентові України, а ще заснувала Міжнародний благодійний фонд "Білий птах", який допомагає дітям, хворим на ДЦП. Зараз проживає в Києві.

Допис, поширений kurtaa.official (@kurtaa.official) 25 Кві 2018 р. о 2:13 PDT

З роллю стервозної завучки в Школі Олена Курта справилася ідеально: саме її акторську гру називають найкращою. У житті ж акторка значно відрізняється від своєї екранної героїні: вона – творча натура, читає власні поетичні історії, викладає аргентинські фольклорні танці та організовує весілля за кордоном.

Олена ретельно охороняє своє особисте життя, зізнаючись лише в тому, що у неї є велика любов.

Єлизавета Василенко (роль – Лола)

Вік: 20 років

20 років Рідне місто: Дніпро

Дніпро Професія: модель, актриса, блогерка

У стрічці зіграла одну з головних ролей – найпопулярнішу та найкрасивішу дівчину-блогерку школи Лолу (Лоліту).

Юна Ліза навчалася в Дніпровському університеті ім. Альфреда Нобеля на спеціальності "Туризм", але покинула навчання та зосередилася на кар'єрі. Зі своїм зростом у 170 см та вагою 45 кг дівчина вже в 15 років стала відомою моделлю. Вона їздила на зйомки в Японію, Китай, Корею, а також захоплювалася косплеєм.

У 2017-му Єлизавета Петренко отримала головну роль в серіалі Школа. При цьому вона не проходила кастинг – продюсери вибрали її по світлинах у соцмережі. Цікаво, що в житті, як і в серіалі, дівчина теж знімає відео і є справжнім блогером.

Допис, поширений #Школа ♥ Офіційна сторінка (@top.school) 11 Чер 2018 р. о 12:32 PDT

Особисте життя. Під час зйомок у серіалі Єлизавета почала зустрічатися зі своїм "екранним" хлопцем Олександром Петренком (Паша). Їхня любов спалахнула на знімальному майданчику, однак ці стосунки тривали недовго і невдовзі пара оголосила про розрив. Новим бойфрендом акторки став футболіст клубу "Дніпро" Денис Костішин.

Еротичне фото Лізи Петренко

Допис, поширений ᴇʟɪ ᴠᴀsɪʟᴇɴᴋᴏ (@elizabethvasilenko) 31 Тра 2018 р. о 4:13 PDT

Олександр Петренко (роль – Паша)

Вік: 22 років

22 років Рідне місто: Переяслав-Хмельницький

Переяслав-Хмельницький Професія: актор, модель

У серіалі зіграв найпопулярнішого хлопця в школі Пашу. Як і Василенко, він не проходив кастинг у Школу – продюсери просто обрали його фото в соцмережі.

Зараз Олександр живе в Києві та закінчує Університет Культури, де вчиться на телеведучого. Про його діяльність актора відомо мало, але, судячи із фото в соцмережах, він активно працює моделлю. Хобі Петренка – танці та спорт.

Допис, поширений #Школа ♥ Офіційна сторінка (@top.school) 27 Чер 2018 р. о 3:55 PDT

До слова, Олександр Петренко був доволі успішним відеоблогером. Хлопець знімав відео про те, як знайомитися з дівчатами тощо. У реальному житті він деякий час він зустрічався із Єлизаветою Василенко.

Допис, поширений #Школа ♥ Офіційна сторінка (@top.school) 20 Лют 2018 р. о 10:12 PST

Ірина Кудашова (роль – Ніка Тихонова)

Вік: 18 років

18 років Рідне місто: Чернігів

Чернігів Професія: акторка, відеоблогерка

У стрічці зіграла роль Вероніки – доньки Катерини Анатоліївни та проблемного підлітка.

Дівчина з шести років займалася в театральному гуртку, а восени 2017 року вступила до Київського національного університету культури і мистецтв на факультет журналістики і міжнародних відносин. Також вона захоплюється танцями і спортивним орієнтуванням.

Ще під час навчання в школі Ірина грала другорядні ролі в серіалі "Сімейні мелодрами" на телеканалі "1+1", а також виконувала головні ролі в серіалах "Життя на обрії" та "Лікар Ковальчук". Популярність їй принесла участь в "Школі".

Допис, поширений #Школа ♥ Офіційна сторінка (@top.school) 15 Чер 2018 р. о 10:30 PDT

Про особисте життя юної зірки поки що нічого не відомо.

Допис, поширений Ира Кудашова (@irinaa_kudashova) 8 Чер 2018 р. о 9:51 PDT

Анна Трінчер (роль – Ната)

Вік: 16 років

16 років Рідне місто : Київ

: Київ Професія: співачка, акторка

У Школі грає роль Нати – подруги Лоли.

Анна Трінчер щойно закінчила 11 клас та готується до вступу Київського національного університету культури і мистецтв. Попри юний вік, дівчина має великий досвід, адже свою музичну кар'єру вона розпочала в 9 років. Вона вже двічі представляла Україну на дитячому Євробаченні, а також виступала на дитячій Новій хвилі, де посіла 5 місце.

Улюбленицею українців Анна стала після участі спершу в Голосі.Діти в команді Наталії Могилевської, а потім – у дорослому Голосі країни, де вона під наставництвом Джамали потрапила до фіналу. Українка продовжує співати та випускати кліпи й зараз. На додачу, Анна Трінчер – відеоблогер "зі стажем".

Допис, поширений Anna Trincher (@annatrincher_official) 21 Січ 2018 р. о 2:24 PST

Особисте життя: нещодавно Анна Трінчер зізналася, що зустрічається зі своїм колегою по серіалу Богданом Осадчуком, який грає роль Тохи.

Допис, поширений Anna Trincher (@annatrincher_official) 12 Тра 2018 р. о 4:28 PDT

Богдан Осадчук (роль – Тоха)

Вік: 17 років

Рідне місто: Київ

Професія: модель, актор

Юний актор також має за плечима великий досвід зйомок у рекламних відео та фотосетах. Він також брав участь у кількох серіалах та телепередачах, де виконував другорядні ролі. Роль друга Паші – Тохи, який при цьому закоханого в Лолу, – зробила Богдана відомим.

Допис, поширений Osadchuk (@osadchukbogdann) 13 Лют 2018 р. о 1:04 PST

Зараз хлопець зустрічається із Анною Трінчер. Цікаво, що роман у них закрутився під час туру акторів Школи містами України.

Карина Чернявська (роль – Ася)

Вік : 22 роки

: 22 роки Рідне місто: Київ

Київ Професія: співачка, модель, акторка

Карина закінчила факультет акторів кіно Київського національного університету культури і мистецтв та модельну школу. Дівчина активно виступає в театрі "Березіль" (місто Бориспіль), однак саме роль подруги Лоли стала її першою появою на телевізійному екрані.

Допис, поширений #Школа ♥ Офіційна сторінка (@top.school) 19 Чер 2018 р. о 12:36 PDT

Олег Виговський (роль – Назар Щербань)

На жаль, про юного актора майже нічого не відомо. Судячи із фото в Instagram, він займається спортом, любить активні види відпочинку та часто подорожує. Роль мажора та друга Паші зробила Олега популярним, і це, схоже, перша його поява в кіно.

Допис, поширений Oleg Vygovsky (@olegvygovsky) 24 Січ 2018 р. о 7:57 PST

Нові актори, які пройшли кастинг у 2 сезон

Знайомтеся із юними дівчатами та хлопцями, які поповнили акторський склад українського серіалу на другий сезон після ретельного відбору. У нових серіях 10-Б стане випускним класом - 11-Б, а в стрічці з'являться учні 10-Б, з якими головним героям доведеться боротися за лідерство у школі.

В'ячеслав Богушевський, актор

Богушевський, відомий за роллю у стрічці в серіалі "Центральна лікарня", з'явиться і в продовженні Школи. Актор зіграє успішного хірурга Макса, син якого переходить вчитися до 11 класу. Саме в Макс може стати новим коханням Лоли.

Допис, поширений #Школа ♥ Офіційна сторінка (@top.school) 19 Лип 2018 р. о 3:16 PDT

Данило Черкас (Даня Вегас), блогер

Допис, поширений #Школа ♥ Офіційна сторінка (@top.school) 13 Сер 2018 р. о 8:08 PDT

Роксолана (Рокса) Скуратко, блогерка

Допис, поширений Roksa Skuratko (@roksaskuratko) 30 Тра 2018 р. о 1:22 PDT

Христину Олексюк, співачка

Допис, поширений Khrystyna Oleksiuk (@khrystyna_oleksiuk) 2 Лип 2017 р. о 4:14 PDT

Дмитро Солярчин, блогер

Допис, поширений Д и М а С о Л я Р ч И н (@solyarchin) 26 Кві 2018 р. о 1:55 PDT

Даша Комарова, блогерка

Допис, поширений Dasha Komarova (@dasha_komarova) 1 Чер 2018 р. о 8:31 PDT

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