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У Китаї знайшли малюнок віком 115 тисяч років

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У Китаї знайшли малюнок віком 115 тисяч років - фото 1
У Китаї знайшли малюнок віком 115 тисяч років / sci-news

Археологи, які працювали в китайській провінції Хенань, виявили два гравірованих фрагмента кістки віком майже 115 000 років. Зразки були досліджені доктором Франческо Д'Ерріко з університетів Бордо і Бергена і його колегами з Китаю і Франції.

Дослідники виявили, що кістки є фрагментами ребер дорослих ссавців великих розмірів. "Лінії на одній з кісток були створені надзвичайно гострим інструментом, і доісторична людина була особливо обережною при гравіюванні перших п'яти ліній. Щоб збільшити видимість наступних рядків, гравер позначив їх, використовуючи кілька штрихів", – сказали автори роботи.

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Ці особливості малюнка доводять, що лінії на кістці були навмисним гравіюванням, а не просто слідами вбивства тварини. Доктор Д'Ерріко і співавтори також виявили червоний залишок в межах надрізаних ліній на одному з артефактів. Спектроскопічний аналіз залишку показав присутність охри, природного пігменту оксиду заліза.

У Китаї знайшли малюнок віком 115 тисяч років - фото 342506

За словами команди, фрагменти кістки, ймовірно, були символічно вигравірувані денисівською людиною, таємничим близьким родичем неандертальців. Гравюри є перший можливий приклад такої поведінки в Східній Азії, що існував 40 000 років тому.

Ми все ще далекі від розуміння значення цих гравюр для архаїчних груп людей, що жили в Китаї в пізньому плейстоцені, – кажуть дослідники.

Додамо, найдавніші з відомих наскельних малюнків виявлені на індонезійському острові Ява: гравіювання в формі зигзага на раковині зробив представник виду Homo erectus 430-540 тисяч років тому.

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Джерело: sci-news
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