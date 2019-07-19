Науковці створили онлайн-карту Римської імперії

Представники Стенфордського університету створили модель онлайн-карт Римської імперії. На картах можна прокласти маршрут в залежності від погодних умов і ландшафту середньовічної Європи.

Завдяки сучасним онлайн-картками користувачі можуть прокласти маршрут у будь-яку точку світу і розібратися в транспортній системі незнайомого їм міста. Але, все це легко зараз, коли людям доступні різні види транспорту і розвинена дорожня інфраструктура.

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Вчені зі Стенфордського університету створили модель онлайн-карт стародавнього Риму. Як повідомляється, система ORBIS включає 632 міста і 10 млн кв. км суші та морського простору.

Фішка карт Римської імперії полягає в тому, що вони прокладають маршрут, враховуючи конкретні погодні умови і способи пересування, які були доступні в той час. Автомобілі, потяги і літаки тут замінюють колісниці і кораблі, а якщо вам потрібен піший перехід через гори – це може зайняти кілька тижнів.

Наприклад, подорож з Лондона до французького Арль влітку в Середні століття зайняло б у вас 24 дні. Причому, це найшвидший маршрут, який включає перетин каналу на кораблі і піший перехід по континенту. Найкоротший шлях виявився б найдовшим і відняв у вас близько 37 днів, щоб пройти безпосередньо через всю Францію.

З допомогою такої карти можна вивчити, скільки часу займали подорожі по Європі кілька століть назад і переконатися, що раніше пересування людей навіть на відносно невеликі відстані були справжньою авантюрою. Саме тому подорожі були доступні в основному тільки для військових і купців, а звичайні люди могли все життя не залишати межі свого поселення.

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