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У Єгипті вперше відреставрують саркофаг Тутанхамона

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Саркофаг знайшли у 1922 році - фото 1
Саркофаг знайшли у 1922 році

Позолочена труна фараона Тутанхамона була виявлена у 1922 році і з того моменту знаходиться в первозданному вигляді. Тепер же її вирішили вперше відреставрувати, аби повернути їй колишню велич.

Для реставраційних робіт саркофаг уже перенесли з гробниці Тутанхамона в Луксорі до Великого Єгипетського музею.

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Саркофагу було завдано великої шкоди, включаючи тріщини в позолочених шарах штукатурки, а також загальний знос всіх золотих елементів, – заявив керівник відділу реставрації музею Ейсса Зідан.

Саркофаг Тутанхамона відправлять на реставрацію вперше - фото 342169
Саркофаг Тутанхамона відправлять на реставрацію вперше

Також він підкреслив, що перед відправкою саркофага в музей був створений детальний перелік наявних пошкоджень.

За оцінками експертів, реставрація займе близько 8 місяців. Разом з саркофагом археологи збираються відновити й інші артефакти з гробниці в Долині Царів.

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Джерело: CNN
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